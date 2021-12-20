王力宏道歉「男人應承擔責任」！王婉諭批：性別刻板印象
藝人王力宏遭前妻李靚蕾接連發文指控私生活混亂、對婚姻生活冷暴力等惡行，核彈級毀滅爆料讓王力宏的優質才子形象一落千丈。王力宏今（20）日發布聲明道歉，並宣布暫時告別演藝圈。時代力量立委王婉諭表示，道歉文突顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-20 15:30:12｜2021-12-20 15:31:11
王婉諭指出，在這件事情中，最令她印象深刻的，是李靚蕾第一篇聲明中談及的母職困境。她相信，持家、育兒的成本被低估、難以回歸職場、用錢還要看丈夫臉色的全職媽媽處境，在社會中一定相當普遍，即使是學歷高、有優質工作經歷的女性，也有可能會遇到。
王婉諭表示，王力宏發布聲明，表示「男人應該承擔起所有責任」、「沒經營好家庭與形象，都是我的錯」，更突顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。男性並非理所當然要承擔所有責任，不論性別，都應該要正確認知到家庭生活的無後顧之憂，是來自於另一方的勞動成果，理應尊重並給予家務管理者合理酬勞。
王婉諭指出，只是在性別分工不均的社會現實下，家庭內分工不均是大部分台灣已婚女性的共同經驗，女性被視為「理所應當且無酬的家庭照顧者」，這樣的觀念必須在我們這代終結。政府及社會大眾都應該要為更平等的性別分工提供充分的條件，做「家庭照顧者」的靠山。