COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

王力宏道歉「男人應承擔責任」！王婉諭批：性別刻板印象

▲李靚蕾毀滅式發文，立委王婉諭認同全職媽媽辛苦。(圖／翻攝自王婉諭臉書)
▲李靚蕾毀滅式發文，立委王婉諭認同全職媽媽辛苦。(圖／翻攝自王婉諭臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-20 15:30:12｜2021-12-20 15:31:11

藝人王力宏遭前妻李靚蕾接連發文指控私生活混亂、對婚姻生活冷暴力等惡行，核彈級毀滅爆料讓王力宏的優質才子形象一落千丈。王力宏今（20）日發布聲明道歉，並宣布暫時告別演藝圈。時代力量立委王婉諭表示，道歉文突顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭指出，在這件事情中，最令她印象深刻的，是李靚蕾第一篇聲明中談及的母職困境。她相信，持家、育兒的成本被低估、難以回歸職場、用錢還要看丈夫臉色的全職媽媽處境，在社會中一定相當普遍，即使是學歷高、有優質工作經歷的女性，也有可能會遇到。

王婉諭表示，王力宏發布聲明，表示「男人應該承擔起所有責任」、「沒經營好家庭與形象，都是我的錯」，更突顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。男性並非理所當然要承擔所有責任，不論性別，都應該要正確認知到家庭生活的無後顧之憂，是來自於另一方的勞動成果，理應尊重並給予家務管理者合理酬勞。

王婉諭指出，只是在性別分工不均的社會現實下，家庭內分工不均是大部分台灣已婚女性的共同經驗，女性被視為「理所應當且無酬的家庭照顧者」，這樣的觀念必須在我們這代終結。政府及社會大眾都應該要為更平等的性別分工提供充分的條件，做「家庭照顧者」的靠山。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀