別管王力宏了！年終省荷包要緊 「這家」4G吃到飽下殺399
最近王力宏離婚事件炒得非沸揚揚，但別人的家務事旁觀有趣，自己的荷包省下來才最實際！2021年即將進入尾聲，各家電信業者把握最後一波，祭出多重優惠搶攻年終商機。其中，電信龍頭中華電信推出「5告厚禮同享包」，凡升級5G，不論購機、購物約或單門號，即可獲贈價值超過3千元的5項5G應用服務大禮包；另外台灣之星也推出「12月限定 全年最低價」最終強檔，其中單辦門號4G不限速吃到飽月租只要399元，較目前市面上普遍的599元大省200元。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-20 15:25:20
中華電信今宣布，推出「5告厚禮同享包」超值優惠，凡申辦精采5G方案月繳599至2699元任一資費，不論購機、購物約或單門號，即可獲贈價值超過3千元的5項5G應用服務大禮包免費使用，包括集結超強獨家影視內容的Hami Video影劇館6個月、隨手暢玩逾百款主機級遊戲大作的Hami 雲端遊戲1個月、提供AI體感互動的行動健身房AR動滋動x Uniigym 2個月、享受多元VR沉浸式體驗的HTC Viveport Infinity Vista 3個月註1，擁有AI智慧多路徑的樂客導航王TM版12個月免月租等5大優惠。
另一方面，台灣之星今天也推出「12月限定 全年最低價」最終強檔回饋，首先是申辦5G資費，門號搭5G旗艦機、3C家電最高可折3萬888元，搭配指定資費享1.2萬元家樂福禮券；至於4G方面也有優惠，於31日前單辦4G門號，新朋友限定優惠超低月租399元，且4G吃到飽還不限速；此外，若是申辦行動上網＋光纖寬頻月租599與799兩種方案，除享行動4G吃到飽外、5G流量以及最高120Mbps光纖上網外，限定加碼家樂福禮券最高2000元；最後，台灣之星「買東西商城」精選多款主打機款、人氣3C商品，年終最低下殺99元起。