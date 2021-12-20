中市營養午餐超標六都最高 議員要求嚴格把關

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王立任表示，盧市長於12月7日台中市議會總質詢時曾明確表示將「守護食安、守護人民的健康」。但竟然在隔日12月8日就被通報東勢便當店有14人食物中毒事件。而台中市去年9月也曾發生文華高中、衛道中學、豐原高商130人食物中毒案、10月發生補習班5名學生食物中毒，很明顯台中市食安近年出現很大漏洞。
王立任指出，根據衛服部統計2020年台中市餐飲類超標件數42件，比例7.5%為六都最高，而學校營養午餐超標39件，比例5.5%也是六都最高。針對學校營養午餐其中有29件是外訂餐盒，均為大腸桿菌超標，恐造成腹瀉、腹部絞痛、嘔吐等腸胃道症狀，教育局應針對校園食膳業者有更嚴謹的把關，尤其是其中還有業者已連續不合格過，教育局應向學校宣導不進用問題業者。
另外農委會資料顯示2020年台中市學校午餐生鮮蔬果食材農藥殘留不合格數20件，不合格率5.9%也是六都第一高。這20件中有一半的供應商為外縣市。農業局除了加強向台中市農民宣導農藥量使用之外，應積極要求外縣市供應商採樣把關，從源頭控管，減少讓學生把超標農藥吃下肚的情況發生。
張玉嬿指出，營養午餐的食品安全沒有能夠把關，家長聞之色變，顯見農業局對農藥使用沒有安全控管，果菜公司在果菜市場快速篩檢的方式非常草率，負責末端稽查的衛生局沒有及早抽樣檢驗、教育局察覺慢半拍，市府相關環節都失職，實在令家長擔憂。
議員呼籲，市府對台中市民的健康絕對擺在第一，市府一定要重視食品衛生安全問題，針對這麼高的不合格率，應該要有更積極加強把關的作為，讓台中市民可以隨時安心的飲食，學生也可以安心地享用午餐。
市長盧秀燕表示，市府稽查能量比其他縣市高，但是稽查出來要能解決、也能防範才重要，她會請教育局、農業局、衛生局重新審視稽查程序，從源頭找出問題，加強稽查把關能量，防範具有農藥殘留的營養午餐。
衛生局表示，為確保校園午餐衛生安全，食安處將持續加強稽查與抽驗管理，追溯源頭產製的餐盒業者，實施分級管理與抽驗，導入食安專家加強現場製程衛生等輔導及教育訓練，保障學童健康。