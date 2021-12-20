中市營養午餐超標六都最高 議員要求嚴格把關

台中市議會今 (20) 日進行市政總質詢，市議員王立任、張玉嬿、張耀中、謝志忠指出，台中市近年發生過許多食物中毒案件，包含這個月東勢便當店 14 人食物中毒案，顯示台中的食安出現很大漏洞。而去年台中市餐飲類、學校營養午餐超標比例竟然都是六都最高，因此要求衛生局、教育局、農業局積極把關，守護市民及孩童的健康。

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王立任表示，盧市長於 12 月 7 日台中市議會總質詢時曾明確表示將「守護食安、守護人民的健康」。但竟然在隔日 12 月 8 日就被通報東勢便當店有 14 人食物中毒事件。而台中市去年 9 月也曾發生文華高中、衛道中學、豐原高商 130 人食物中毒案、 10 月發生補習班 5 名學生食物中毒，很明顯台中市食安近年出現很大漏洞。

王立任指出，根據衛服部統計 2020 年台中市餐飲類超標件數 42 件，比例 7.5% 為六都最高，而學校營養午餐超標 39 件，比例 5.5% 也是六都最高。針對學校營養午餐其中有 29 件是外訂餐盒，均為大腸桿菌超標，恐造成腹瀉、腹部絞痛、嘔吐等腸胃道症狀，教育局應針對校園食膳業者有更嚴謹的把關，尤其是其中還有業者已連續不合格過，教育局應向學校宣導不進用問題業者。

另外農委會資料顯示 2020 年台中市學校午餐生鮮蔬果食材農藥殘留不合格數 20 件，不合格率 5.9% 也是六都第一高。這 20 件中有一半的供應商為外縣市。農業局除了加強向台中市農民宣導農藥量使用之外，應積極要求外縣市供應商採樣把關，從源頭控管，減少讓學生把超標農藥吃下肚的情況發生。

張玉嬿指出，營養午餐的食品安全沒有能夠把關，家長聞之色變，顯見農業局對農藥使用沒有安全控管，果菜公司在果菜市場快速篩檢的方式非常草率，負責末端稽查的衛生局沒有及早抽樣檢驗、教育局察覺慢半拍，市府相關環節都失職，實在令家長擔憂。

議員呼籲，市府對台中市民的健康絕對擺在第一，市府一定要重視食品衛生安全問題，針對這麼高的不合格率，應該要有更積極加強把關的作為，讓台中市民可以隨時安心的飲食，學生也可以安心地享用午餐。

市長盧秀燕表示，市府稽查能量比其他縣市高，但是稽查出來要能解決、也能防範才重要，她會請教育局、農業局、衛生局重新審視稽查程序，從源頭找出問題，加強稽查把關能量，防範具有農藥殘留的營養午餐。