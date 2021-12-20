台中海線異國風情夯 網美拍照超熱門

國旅瘋台中，耶誕、跨年到農曆新年連假從台中開始旅遊！台中市政府觀光旅遊局盤點6處網紅、網美怎麼拍都好看、最新最熱門的海線旅遊景點，帶領大家體驗超夯免費打卡景點，不用搭乘飛機彷彿置身國外，來台中感受異國風情幸福旅遊與感動。





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觀旅局表示，清水區拍照首選除了有天空之鏡美名的高美濕地、具驚艷效果的高美國小彩虹跑道外，走訪清水國小日式宿舍有如走入日本京都，和洋折衷的形制，宜古宜今建築風韻，拍照最有味道，此處屬隱藏版景點目前已配合學校課後時間開放，古色古香日式建築伴隨夕陽，隨手紀念歲月靜好美麗畫面。











此外，清水眷村文化園區有別於審計新村及光復新村，更具時代感，沒有過多現代元素進駐，完整保留斑駁歷史痕跡，任選一面牆也都能拍出屬於自己的懷舊復古風情。











觀旅局指出，梧棲老街最新開箱景點「梧棲文化出張所」，以「一幢老屋，復興一條老街」核心理念，將近90年歲月日治時期官吏宿舍打造一個小型古蹟文化園區，融合藝文特展、特色小吃及古蹟民宿等元素，並且提供和服體驗服務，穿上和服隨處拍，都是最獨特的美照。











而假日人潮絡繹不絕的還有緊鄰朝元宮廟，融合歷史文化深刻底蘊，除了可祈求平安，4D立體彩繪牆重現老街風華，拍照時入景最逼真。同時台中三井outlet二期近期開幕，購物遊樂選擇更為多元，二期計畫外觀繽紛，主打玩色巧思，搭配海洋元素設計，為台中港更添色彩豐富度，成為網紅外拍熱門地點。











另外，近日人氣指數飆高景點「台中百年麗水漁港化身小希臘」，藍瓦白牆的用色搭配紅色愛心點綴，不用搭飛機就能感受地中海浪漫風情，走在景觀廊道宛如踏上地中海，儼然是婚攝及情侶拍照打卡的最新首選景點，加上不輸高美濕地落日餘暉美景，更是吸引攝影同好前來取景。



