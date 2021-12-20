與朱立倫友誼不變？侯友宜：有聯繫的管道、隨時溝通

四大公投潰敗，身兼國民黨中常委的新北市議員林金結直指，國民黨對四大公投案的戰略、戰術均錯誤；對此，新北市長侯友宜今（20）日受訪時強調，「我們就尊重結果，大家放下，一起往前走！」
記者陳志仁／新北報導
2021-12-20 16:26:18
針對這次公投的結果，是否為國民黨中央的策略有誤？侯友宜表示，他已經講了，每一個人所扮演的角色不一樣，最重要要為人民長遠的發展來設想，大家把角色扮演好，全心全力的為人民做事，回饋人民的需要；至於公投已經投出來了，我們就尊重結果，大家放下，一起往前走。
是否要跟黨內修補關係嗎？因為連任也需要黨的提名？侯友宜回應，好好為新北市民把自己的角色先扮演好，這是他最重要的工作；當然黨也有黨的角色，相信黨的角色，也會盡力把為人民的事情做好，大家攜手合作，全力往前走，讓執政縣市都能夠贏得民眾的信賴，這才是現在當前最需要努力做的事情。
外界也關切侯友宜最近有跟國民黨主席朱立倫有聯繫嗎？侯友宜說，其實他跟主席都是就事論事，友誼不變，也常常有聯繫的管道，隨時都可以打電話，「大家放心，他跟主席都可以隨時溝通的，管道的暢通無礙；全心全力努力的為人民做事，這才是永遠的方向，所以好好努力做事、回應市民的需求。