幸運寶寶！美肯塔基龍捲風吹走2嬰兒 躲浴缸竟奇蹟生還
美國中西部上週末遭30多起龍捲風襲擊，至今造成92人死亡，其中有74人死於肯塔基州，且此次龍捲風破壞力特別強，有些城鎮甚至徹底被摧毀，成為一次歷史性事件。而根據外媒報導，幸運的是在本次不幸天災終，有2名嬰兒躲藏在浴缸裡頭，竟然奇蹟似的逃過一劫，幾乎沒有受到傷害。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-20 16:29:45
根據英媒《衛報》報導，這兩名幸運寶寶分別是15個月大的卡登（Kaden）和3個月大的達拉斯（Dallas），由住在肯塔基州霍普金斯郡的祖母盧茨（Clara Lutz）扶養，祖母向媒體表示，當龍捲風來襲時，房子開始用力地晃動，但她實在是抵擋不了大自然的威力，只將嬰兒們和枕頭、聖經放進浴缸中緊緊抓著。
不過龍捲風的威力除了讓房子晃動甚至吹掀屋頂，就連盧茨緊緊抓牢的浴缸也跟著捲到半空中。而當龍捲風結束以後，盧茨的房子已經被夷為平地，她連忙到處尋找嬰兒們的蹤跡。最終，她終於在院子內發現整個顛倒反蓋在地上的浴缸，一打開後竟發現2名嬰兒都奇蹟似地倖存著，送醫治療檢查後發現，除了達拉斯後腦勺腫起來以外兩人竟安然無恙、幾乎沒有受到任何擦傷。
事實上，根據美國氣象局觀測紀錄，這場龍捲風跨越長度超過352公里，是史上路徑最長的龍捲風之一。除了肯塔基州以外，美國中西部阿肯色州、伊利諾州、密蘇里州、密西西比州及田納西州也有數人死亡，是美國罕見的歷史性風災。