趙正平狠批王力宏畜生不如　離婚條件1細節「可恥」

李靚蕾離婚抖出王力宏「約砲、召妓、當老婆生育機器」12項罪狀，還想用4億豪宅「吾疆」封口，前提是李靚蕾要自認神智不清，向社會大眾道歉，同為離婚過來人的趙正平，今（20）日出席《國際橋牌社2》上檔記者會，評論王力宏後來放話過戶豪宅，終於做對了，「願意承擔太太住的地方才是男人，之前開的條件真的比畜生還不如。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-20 16:43:35
趙正平表示男人是一家之主，「女性本來就是弱者，生了3個小孩還不辛苦嗎？你這男人真的是畜生，我離婚我自己知道，我一定概括承受所有錯，如果是我，看到（李靚蕾）第一篇文章就道歉，不是像剝洋蔥一樣越演越臭。」趙正平也坦言，「離婚其實不可恥，可恥的是，你會跟你的另外一半去計較，人生的旅途難免會有一些坎坎坷坷，一個男人要做頭的，不要去計較。」
趙正平分析王力宏敗在「不願承受不是他的錯」，所以才一開始就沒有處理好，繼續用聲明和李靚蕾互戰，而李靚蕾的心態則是：「鳥氣一個人扛，憋太久了，你說要再見，該給的不給，大家一起掛，都別活了。」才會刀刀致命，問他會不會怕遇到李靚蕾等級的前妻，用「毀滅性爆料」摧毀事業？趙正平招架不住落跑：「頭好暈，先走了。」
趙正平2014年未婚生子，不到1年閃婚圈外人，娶的並不是孩子的媽，這段婚姻經營6年破局，趙正平曾說：「我不是家暴、我也不是外遇、我也不是好吃懶做，我也搞不清楚離婚真正原因是什麼，其實講直白點就是我自私，不在乎妻子眼光，才會走到這步。」《國際橋牌社2》25日晚上9點公視頻道播出。