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勞動部公布未足額進用身障者企業　華邦電子居冠

▲勞動部今（20）日公布9月份連續未足額進用身障者公私立單位名單，其中私立單位以華邦電子股份有限公司不足進用17人排名居冠。（圖／記者賴志昶攝）
▲勞動部今（20）日公布9月份連續未足額進用身障者公私立單位名單，其中私立單位以華邦電子股份有限公司不足進用17人排名居冠。（圖／記者賴志昶攝）

記者許若茵／台北報導

2021-12-20 16:52:22｜2021-12-20 16:52:44

勞動部今（20）日公布9月份連續未足額進用身障者公私立單位名單，其中私立單位以華邦電子股份有限公司不足進用17人排名居冠。勞動部提醒，雇主可運用僱用獎助及職務再設計等資源，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。

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勞動部勞動力發展署今公布110年9月份連續未足額進用身障者公私立單位名單，未足額進用連續2個月以上公立單位計9家、不足進用人數總計10人，除司法院不足進用2人以外，其餘均不足進用1人。

勞動部表示，司法院主要是因身障員工離職，受限於員額限制未及遞補才會不足進用，為改善不足額情形，司法院已招募身障約聘僱人員，預定於明年1月及2月報到，屆時不足額進用情形將可獲改善。

在私立方面，根據勞動部統計，未足額進用連續2個月以上私立單位計1621家，不足進用人數總計2430人，其中華邦電子股份有限公司不足進用17人排名第1、台灣科高工程有限公司及台灣艾司摩爾科技股份有限公司不足進用16人排名並列第2、銀泰科技股份有限公司不足進用11人排名第3。

勞動部指出，經了解，這些公司均因身障員工陸續離職導致不足進用，目前華邦電子及台灣艾司摩爾科技所在地縣市政府均已偕同專家學者入廠，了解公司進用情形，針對現有職缺調整規劃並提供相關進用計畫；銀泰科技則已積極招募身障員工，台中市政府也已提出相關進用建議規劃；台灣科高工程有限公司主要則是因身障員工於8月中旬離職致9月不足進用，已於9月上旬遞補身障員工。

勞動部提醒，為鼓勵雇主進用身心障礙朋友，勞動部所屬各分署及各地方政府就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府也運用個案管理、職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用僱用獎助及職務再設計等資源，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。

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