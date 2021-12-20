不挑戰2024？侯友宜：每天都把選舉掛在嘴裡對嗎？
外界認為受這次公投的影響，侯友宜可能2022先固守新北市，不挑戰2024；對此，新北市長侯友宜今（20）日受訪時指出，選舉還很遠，如果每天都把選舉掛在嘴裡，把它變成都是在政治，少了對民眾的關心，這樣對嗎？
記者陳志仁／新北報導
2021-12-20 16:58:26
侯友宜今日出席「110年績優老人共餐單位暨第7屆社區金點獎入圍表揚」會後受訪表示，好好的努力做事，才是把握當下最重要的責任，這也是他一向的態度；最重要的是，選舉還很遠，如果每天都把選舉掛在嘴裡，把它變成都是在政治，少了對民眾的關心，這樣對嗎？應該多關心民眾想要我們做的事情，少談選舉，少談政治的問題。
四大公投潰敗，是否是國民黨的黨中央沒有與縣市首長溝通，還是你的千字文有引起效果？侯友宜回應，每一個人有自己的角色及責任，大家做好自己的角色跟責任，全心全力為人民來負責、努力的做事，大家只要團結在一起，一起往前走；最重要的就是，如何把國家人民的利益擺在最前面。
這次公投四個都沒有過關，會不會影響國民黨在台中第二選區的立委補選？侯友宜說，地區選舉跟這次的公投，並沒有所謂的連貫性，公投是讓人民自由意志的展現；至於一個小選區裡面的地方選舉，大家只要在地方耕耘努力、認真為地方付出，就可贏得地方民眾的支持，這是一個地方選舉，大家都加油，真正選出為人民做事的民意代表。