雷伊颱風侵菲國釀146死 外交部：無國人或台商傷亡受困
強度颱風雷伊侵襲菲律賓中部及南部7個省份地區，帶來嚴重水患及土石造成至少146人死亡、影響超過78萬戶，依據我國駐菲律賓代表處掌握消息，目前尚無傳出有國人或台商，因此風災傷亡或受困，外交部長吳釗燮也已指示亞太司長周民淦大使，致電馬尼拉經濟文化辦事處表達誠摯慰問。
編輯中心／綜合報導
2021-12-20 16:59:09
雷伊颱風於本（12）月16日晚間自菲律賓東南部登陸，豪大雨引發菲國中部及南部7個省份地區嚴重水患及土石流。依據菲律賓官方資料，雷伊颱風已造成至少146人死亡，影響超過78萬戶，當地基礎建設與農產相關損失超過350萬美元。
外交部長吳釗燮獲知菲國風災訊息後，立即指示亞太司長周民淦大使於本月18日下午致電馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez)，代表我國政府與人民對菲律賓的災情的誠摯慰問，以及台灣樂願根據菲國需求，提供相關援助。費南德主席感謝我國政府與人民慰問與關懷，菲方將在必要時提請我方協助。
此外，我國駐菲律賓代表徐佩勇大使於昨日同步向菲國政府表達關心與慰問。依據駐處掌握的消息，目前尚無國人或台商因風災傷亡或受困。外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，及時提供必要的協助。（編輯：林莞茜）