名家論壇》單厚之／民進黨別超譯公投結果

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輸家可以假裝忘記敗選的檢討，贏家可沒有忘記勝選的慶功。公投結束的隔天一早，蔡英文總統就邀集民進黨要角，商討新竹縣市合併升格的議題，並且達成「高度共識」。
根據民進黨團的規劃，未來修法只需要動《地方制度法》第四條，「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」把條文中的「且」改成「或」，就可以升格。至於升格的方式也可以採「由上而下」，只要內政部發動，徵詢縣市政府意見之後，就可以報行政院核定。
在討論竹縣市升格的同時，人口已經超過125萬的彰化縣也準備要求升格，雲嘉嘉三縣市也有要求比照的聲音，但若按照民進黨「由上而下」的規劃，到底哪些縣市可以升格、如何合併，都還是中央說了算，彰化縣、雲嘉嘉只有陪榜的份。
台灣的縣市過多，個別的量體和所能分到的資源過少，是長久以來的問題，國土規劃早就應該檢討。但除了縣市所能分到的資源之外，行政區域的劃分還必須考量到城鄉發展、區域和整體競爭力等各個方面，不是隨便合併、把縣市數減少就好。
以六都升格為例，早在升格之前，學界和地方就擔心原本的台中縣治豐原、台南縣治新營，在升格之後會因為行政中心的轉移、資源更向市區集中而落寞。雖然合併後的市長都努力去平衡縣市的資源，但地方發展的條件並非人力所能扭轉。
從更大的區域眼光來看，如果台中、彰化都升格為直轄市，夾在中間的南投縣就會因為資源不足，而難以發展。雲嘉嘉也是類似的道理，如果北有彰化（直轄）市、南有台南市，夾在其中的雲嘉嘉處境也會更加困難。更不要講如果竹竹合併升格，夾在「新竹市」和台中市之間的苗栗，所有的商機、人口、發展機會，都會被兩市吃乾抹淨。
新竹縣市合併升格，是為了新竹市長林智堅量身裁衣，因為如果不合併升格，林智堅就沒有可以選的舞台，但如果擴大成竹竹苗合併升格，民進黨又很難選得上，所以只能竹竹併。
但新竹升格不僅有經濟、區域發展的問題，更有文化上的問題要解決。竹縣、竹市的發展情況，與台中市、台南市剛好相反。由於科學園區的緣故，新竹縣治竹北市現在的發展不僅能和新竹市分庭抗禮，甚至早有過之而無不及，這幾年新的建設、新的商圈、住宅、旅館都在新竹縣，日前英特爾執行長季辛格來台，下榻的就是竹北的喜來登。相對的，竹市在林智堅的治下雖然滿意度極高，但受限於城市先天的格局，發展空間受限，近年來反而不如竹北繁華。
如果新竹縣市合併，必然會讓新竹市磁吸效應更強，更加速竹市的沒落與衰敗，甚至連市治是否還會留在原新竹市都是個問號。新竹縣市合併或許對區域有利、對林智堅有利，但必然對竹市和竹市原本的居民不利。
新竹縣市合併的另一個隱憂是文化上的，竹縣是客籍比例最高的縣市，竹市則以閩南為主，雖然近年台灣省籍之見已經越來越淡，但兩種文化之間的衝突與共榮，仍應該有更全面的規劃，不宜倉促行事、等閒視之。
從政治現實來看，民進黨這次公投雖然大獲全勝，但新竹縣市最終投出的都是「四個同意」，竹縣的同意票超過不同意的比例還非常的大。單從基本盤來看，合併之後，綠營並沒有明顯的優勢。
綠營之所以仍要強推新竹縣市升格，無非認定林智堅的形象更符合竹科移民的口味，對照年紀大、傳統的新竹縣長楊文科，仍有一定的勝算，加上這次公投的操兵，更讓民進黨對自己的動員能力信心大增。
但民進黨不要忘了，因人設事的觀感非常的不好，底層的文化衝突也很難扭轉，總不能到時候也把新竹（直轄）市長的選舉也打成抗中保台之戰，屆時浮出的恐怕就是閩客之間敏感心結了。
四大公投民進黨的確贏了，但距離大贏還有一段距離，民進黨別超譯了全體選民的想法，認為只要有國會多數就能為所欲為。強推新竹縣市升格的結果，稍有不慎就是替國民黨作嫁。
●作者：單厚之／資深媒體人
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