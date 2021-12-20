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王力宏現在送吾疆是「最壞時機」？專家：2重稅恐逃不了

▲藝人王力宏今（20）日聲明稱，願將台北市大安區仁愛路豪宅「吾疆」贈與妻子李靚蕾，受到各界矚目。（圖／左翻攝自Google Map、右取自王力宏微博）
▲藝人王力宏今（20）日聲明稱，願將台北市大安區仁愛路豪宅「吾疆」贈與妻子李靚蕾，受到各界矚目。（圖／左翻攝自Google Map、右取自王力宏微博）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-20 17:42:11｜2021-12-20 18:09:37

藝人王力宏與妻子李靚蕾的離婚風波暫時告一段落！王力宏今（20）中午正式對外聲明，將暫停工作陪伴父母與孩子之外，也將名下位於台北市仁愛路的豪宅「吾疆」贈與李靚蕾。對此，地政士與專家認為，若是兩人是在已離婚狀態下贈與不動產，就得要面臨土地增值稅與贈與稅問題。

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▲李靚蕾日前聲明揭露，王力宏願以北市仁愛路豪宅「吾疆」，換取前妻不再對外放話。（圖／翻攝IG）
▲李靚蕾日前聲明揭露，王力宏願以北市仁愛路豪宅「吾疆」，換取前妻不再對外放話。（圖／翻攝IG）
台灣房屋明湖特許加盟店業務、地政士陳政宇指出，夫妻離婚後的房產贈與，首先就是要面臨土地增值稅問題，由於該豪宅價值較高，因此這筆錢一定很大筆，且難以算計。至於贈與稅部分，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨說，若是在夫妻關係中辦與贈與，其實是不用課徵贈與稅，但現階段王、李的婚姻關係不清，兩者若是在離婚後辦理贈與，王又是以公司名義持有吾疆，得先過公司股東會才能做資產移轉。

▲大安區仁愛路豪宅「吾疆」近期由於藝人王力宏離婚事件，受到各界矚目。（圖／翻攝自Google地圖）
▲大安區仁愛路豪宅「吾疆」近期由於藝人王力宏離婚事件，受到各界矚目。（圖／翻攝自Google地圖）
由於王力宏是以名下公司持有吾疆，若以法人名義贈與李靚蕾，則可規避贈與稅，但這其中還仍有部分需商榷的地方。徐佳馨分析，稅捐稽徵機關向人民徵稅時，最重要是依據實質課稅原則；而王力宏在近幾日的聲明當中，多次提到要贈與李靚蕾房產，這部分是以個人或法人名義贈與，相信這部分國稅局相關人員也已經蒐集好資料，會依照實質證據來課稅。

徐佳馨建議，如果民眾婚姻觸礁且有財產需要分配，最好是在還有夫妻身分時，就做好資產移轉，才不會在離婚之後，還要面臨諸多麻煩。

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