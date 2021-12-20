特企／新光銀行榮獲「最佳客戶服務團隊」大獎肯定

由臺灣客服中心發展協會(TCCDA)舉辦的「卓越客戶服務大獎」，12/17舉行頒獎典禮，新光銀行首次榮獲跨產業「最佳客戶服務團隊」，該行繼今年10月獲得《財資》(Private Capital Awards 2021) 「臺灣最佳財富管理」新星獎後，再次獲得專業機構及評審獎項肯定。
新光銀行不斷在金融服務上精進創新，將金融服務與科技運用結合，提升服務效率，重視客戶心聲，持續發展數位金融打造「貼近生活、為客著想」新價值主張。新光銀行所推出的「智能客服」(小新最懂客戶的心) 更是便捷服務客戶平台；當客戶提問時，立即得到協助，主要是透過AI技術精準判斷客戶的問題及關鍵字索引，讓複雜問題輕鬆得到解答，創造人性化對話及良好客戶體驗，同時邁向全方位智能助理，搭配多輪式對話，一站式多項服務，打造專業又具親和力的Chatbot。
吳碧芬副總經理表示科技服務首重「以客為尊、待客如己」的同理心，以客戶視角為出發點，以客戶感受為感受，了解需求，才能創造有溫度的六心服務(恆心、愛心、用心、全心、細心、真心)。
新光銀行持續客戶服務體驗及金融科技運用的理念，並落實「創新、服務、誠信、回饋」四大經營理念，以服務創造價值、專業贏得信任，提供客戶有效率、真感情的服務。