視察學校電力改善及冷氣裝設 侯友宜盼舒適與節能並行
新北市配合中央推動班班有冷氣的政策，辦理公立高中以下學校電源改善及冷氣裝設計畫；新北市長侯友宜前往二重國小視察工程及能源管理系統（EMS）建置時表示，目前全市公立高中職以下學校電力系統改善與冷氣裝設總體進度已達8成，將於111年2月全部完工。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-20 17:36:51｜2021-12-20 17:36:59
侯友宜今（20）日視察時提到，新北市面臨全國量能最大、經費最多的挑戰，及疫情帶來缺工缺料的問題，但市府團隊為了提供孩子們舒適的學習環境，一一克服難題，順利招標、兼顧施作速度與品質，全市近3萬台的校園冷氣將在明年2月完成，盼建立安全舒適與節能並行的校園環境。
侯友宜指出，裝設冷氣除讓學生們擁有舒適的學習環境，進而提升學習品質外，更重要是從中學習能源及永續的概念；因此各校也將陸續裝置校園能源管理系統（EMS），配合現有冷氣使用原則、能源雲及冷氣空調控制器，進一步推動能源課程，期望在舒適環境與低碳校園中取得平衡。
教育局工程及環境教育科長李幼安說，全市高中職以下學校電力改善共305校（含分校），工程作業分為71群進行電力改善，冷氣預計裝設2萬9968臺；校園裝設冷氣是新北校園基礎建設中重要的一塊拼圖，目前新北的教育設施已達先進國家水準，未來也希望讓學生在社團活動、宿舍都有冷氣可用。