可行性研究過關　高捷小港林園線拚明年底前動工

高市捷運局積極爭取「高雄捷運小港林園線可行性研究案」，行政院於12月17日函文正式同意，該計畫為總統蔡英文及市長陳其邁允諾的優先重大交通建設，野屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」之一；小港林園線路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環；且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，並為居民提供一條安全回家的公共軌道運輸系統，推動小港林園線實有其重要性及必要性。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-12-20 21:00:00
副市長林欽榮表示，市府於109年12月29日於林園區辦理地方說明會，吸引近700位民眾參與，在場民眾皆強烈支持本府採一車到底地下化方式辦理小港林園線，並期待本路線能早日動工及完工通車。小港林園線總長約12.43公里，設置7座車站，未來小港林園線通車營運後可引入活動人口4萬人，可提高捷運搭乘率至12%，並促進當地農業區土地開發。
市府主責除建設捷運系統之外，也已經組成跨局處專案小組，並已經積極以大眾運輸導向開發TOD理念(Transit-Oriented Development)開啟林園都市發展契機，未來將全力針對林園區都市計畫通盤檢討，且對站捷運車站周邊農業區進行捷運聯合開發計畫，透過都市計畫變更與市地重劃，提供優質的生活與生產環境，預估未來捷運營運後，將可容納3.6萬及業人口，進駐沿線，提供中鋼、循環產業園區、支援服務性產業、及部分林園區舊聚落人口遷入。
市府指出，接續已經責成捷運局將即於近期報請中央環保署小港林園線環説書及辦理綜合規劃公聽會以加速報核程序。市府感謝行政院及各部會鼎力支持與協助本案順利核定，將持續推動後續綜合規劃及環境影響評估等作業，俾期本案能於明年年底前動工。