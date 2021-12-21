台灣邁入高齡化社會 賴香伶：外籍看護應盡快納入長照
《四方報》報導，台灣邁入高齡化社會，對外籍看護照顧人力的需求日與俱增，然而外籍看護勞動待遇長期低落，不被視為長照體系的一部分，使移工和聘雇家庭掉入弱弱相殘的困境。疫情下缺工也讓制度性問題浮上檯面，促使當局重新思考長照體系與移工的關係。立法委員賴香伶接受《四方報》專訪時表示，台灣高度仰賴外籍看護提供照顧人力，顯示外籍看護早已不是補充性勞動力，有必要將之納入長照體系之中，這是政府必須趕快面對的問題。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-21 08:05:00｜2021-12-21 08:47:19
談到政府的長照政策，賴香伶無奈表示，「台灣一直不把外籍看護納入長照的一環，過去家裡只要請了外籍看護，國家就覺得這是私人領域，雇主要自己想辦法，長照資源幾乎都不能用，兩種照顧模式一直切割得很清楚，雇主被迫在兩個系統間做選擇」。直到近來因疫情大缺工，才擴大放寬政策，開放長照需求等級2到8級者，在外籍看護休假或請假時，申請喘息服務。
根據109年長照人力統計，本國籍居家照服員約36,926人、社區照服員約6,924人、機構照服員約33,020人，本國籍照顧服務員共約82,256人；相比外籍看護約有24萬人，數字接近本勞的三倍，可見台灣長照仍舊高度仰賴外籍移工。賴香伶表示，這些數字顯示外籍看護是本國很大的照顧勞力來源，早就不是勞動部定調的「補充性勞動力」，而是根根本本的「替代性勞動力」。
賴香伶表示，自己與跨黨派委員一同關心長照修法納入外籍移工的議題，在今年4月時曾要求衛福部長陳時中研議將移工納入長照人力調配體系，並在3個月內提出評估報告。不過，賴香伶遺憾表示，半年多過去了，衛福部仍交不出評估報告，「追問之下發現根本原因在於，衛福部擔心納入移工後會衝擊我們自己培養的居服員，陷入在『移工會排擠本國勞工就業』的迷思中」。
根據統計，109年台灣長照需求人數是64萬人，推估112年將達到70萬人、115年則會來到77萬人。賴香伶表示，台灣的老齡化高峰還沒到，說明未來幾年長照需求還會持續擴大，而本國勞工從事居服員的意願一直不高，終究需要靠外籍移工來補足這個勞力缺口，「即使與國人就業會有稍稍排擠的狀況，仍然有必要把移工視為必要人力」。
賴香伶說：「目前政府對長照沒有一個完整的構思，但時間不等人，我們每天都在朝向高齡社會發展，需要政府儘早去把這個長照的藍圖跟框架設定清楚」。
而在高齡化社會、長照人力嚴重不足的情況下，台灣的外籍看護並未因僧多粥少，獲得更好的勞動保障。他們不適用勞基法、基本薪資停留在17000元，引起許多外籍看護不滿，再加上可以選擇服務的國家越來越多，政府再不加快腳步提出因應對策，台灣的長照體系恐將陷入有錢也請不到人的窘境。