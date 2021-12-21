他們不是台灣的邊緣人　賴香伶為70萬移工爭勞權、健康權

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賴香伶表示，外籍移工在台灣很難組工會、沒有投票權，在政策上沒有發言權，因此相關權益多由社福團體或本國工會關心。賴香伶過去從事勞工運動多年，在眾多場合曾和外籍移工曾有接觸，包括爭取家庭類移工納入《勞基法》、7休1等運動，還有2005年的高捷泰勞暴動案，都讓她印象深刻。
2005年8月21日，高雄捷運公司位於高雄縣岡山鎮移工宿舍的泰國籍移工，因不堪宿舍長期嚴苛、不合理的管理規定而集體暴動。據了解，宿舍強制移工兌換使用代幣、禁止移工講電話、飲酒或是收聽泰國廣播電台，違規者動輒罰錢。仲介還會巧立名目苛扣高額費用，宿舍環境也非常糟糕，不僅飲用水不乾淨、宿舍擁擠宛如集中營、就連熱水器和廁所等設施都不足。賴香伶表示，當時看到移工們居住的空間和勞動環境，完全不合乎法令和國際人權標準，讓她深受震撼，也啟發她對移工議題的關心，因此一路上跟很多團體合作，希望幫移工們爭取權益。
加入民眾黨後，她憑藉對勞工議題的專長，在黨團內專攻人權保障議題，從司法、勞動或性別的角度進行發聲，而移工議題也是她積極關注的面向之一，尤其是以女性為主的家庭類看護工。她表示，在擔任台北市勞動局長時，就經常接觸到外籍看護遭虐待、性剝削或人口販運等申訴案件，凸顯出台灣當下希望「人權大步走」的理想和現實面的落差，有必要進行全面的檢討與改善，提供更完善的保障，並加強國人的人權教育。
疫情下關注失聯移工健康權 籲給予合法身份、打疫苗
在疫情下，賴香伶多次針對失聯移工的健康權進行發聲，今年7月時召開記者會呼籲政院給予失聯移工合法身份、安排施打疫苗等。賴香伶表示，台灣大約有5萬名失聯移工，他們逃逸後仍在台灣各個角落工作貢獻，與合法移工做的工作無異，甚至經常需要出入醫院等，但卻缺乏醫療資源保障。因為其工作屬性，失聯移工行動不易掌握，也無法被相關的資訊觸及，無法打疫苗、很可能染疫也不曉得，其健康權被忽略，也不利於台灣整體防疫。
疫情下移民署推出「擴大自行到案」，包括衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌也都表示要鼓勵失聯移工自己到案，但因移工到案後將被遣返無法繼續工作，對於多數想繼續在台灣打拼的移工而言沒有吸引力，政策誘因不足而成效受限。賴香伶表示，「這兩年，我在國會一直推動改善失聯移工自行到案和疫苗施打權益，就是希望藉由疫情的特殊時期，讓移工的工作權和健康權保障都能向前一小步」。
失聯移工疫苗施打政策在賴香伶委員和民間團體多個月的呼籲下，終於在近期得到指揮中心核准，鼓勵失聯移工出面施打，並強調「不通報、不查處、不收費、不管制」等原則。對此，賴香伶表示樂見，但也建議施行措施可以更完善，比如將施打站設置在失聯移工熟悉、常出沒的東南亞商店或小吃店等，不要設在全聯或百貨公司這類對移工而言較陌生的地方。
此外，她也建議，因為失聯移工有到案壓力，因此可以透過合法移工帶認識的失聯移工去打疫苗，由合法移工作為中間人，一方面確保失聯移工不會受到查處，一方面在失聯移工施打完疫苗出現不良反應時，這個中間人也可以作為聯繫管道進行通報。
推動2大政策修法 漁工、家庭類移工權益保障
賴香伶表示，未來會持續在國會推動移工權益相關的政策修法，首要關注外籍看護和漁工權益保障。漁工部分，賴香伶表示，我國因漁工勞動保障低落屢遭國際點名，監察院也已經對勞動部提出糾正，民間團體更是長期呼籲部會將國際勞工組織（ILO）「第188 號漁業工作公約（C188）」國內法化，「未來若勞動部針對C188公約國內法化有提出方案，我會在國會全力協助推動，這是跨領域的宣示，要確保各部門不會技術行事，在政策力道上有所加強」。
針對外籍看護部分，賴香伶則希望可以著重談長照與家庭移工的關聯性。她表示，「長照法修法目前已經有團體在推，如果能把移工納入進去，有助於政府在構思老人化社會的長期照顧問題時，相關人力政策能更加清晰，未來也可以協助移工的聘雇模式進行轉型，從個人形式的聘雇轉為社區型或是共聘制」。目前，家庭類外籍看護由單一雇主直接聘僱移工，為因應疫情下缺工的大環境、降低聘雇成本，許多人已經開始思考多人共聘制度、或社區型聘雇的新模式，讓聘雇關係不再限於一對一，這也將成為未來移工議題的重點。