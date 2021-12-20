高雄捷運黃線綜合規劃審議通過　拚117年底通車

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高雄捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國117年底完工通車。黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。
捷運局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，路線總長約22.91公里，計畫總經費1442.37億元，設置23座車站，為地下化中運量捷運系統，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。
吳義隆指出，未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市，使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，配合全球化經濟、自由貿易港與後續重大交通建設的推動，同時發揮既有雄厚的工業產業實力及特有山海豐富觀光資源、高雄港與高雄國際機場的雙港優勢，打造高雄友善宜居環境及發展成為「新南向政策」的根據地，今獲行政院各部會鼎力支持與協助，黃線綜合規劃在行政院核定後，市府將全力推動黃線建設及周邊開發，期能如質、如期的在117年底完工通車。