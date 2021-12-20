巷仔內／不只是修《地制法》　國土規劃更重要

新竹縣、市合併成「大新竹」再度成為全民關注焦點，《地方制度法》規定升格除了人口要超過125萬人，「且」有特殊需要能設直轄市。執政黨盼修法把「且」改成「或」，未來不只是新竹，連各縣市內的行政區只要認為自己有特色，就可以成為直轄市，因此，完整的國土規劃更為重要。
記者王敏旭／特稿
2021-12-20 19:49:28
公投結束隔天，蔡英文總統邀集黨內要角到官邸開會，最大亮點就是竹竹合併「大新竹」，其討論熱度超過公投的結果。竹竹合併獲得當地6成民眾支持，且新竹科學園區曾帶動台灣產業發展，升格或許有必要性，但看在目前就符合標準的彰化人眼裡，情何以堪。
民進黨內各派系可以整合自己派系聲音，最後在黨內形成共識，但《地方制度法》有別於其他修法、議題，牽涉到各地狀況不同，就連相同派系也分有北、中、南立委，若修法後各立委其實都能喊出自己選區有特色，未來去除掉人口限制後，單一行政區說不定也成提出升格直轄市的要求。
以新北市超過400萬的人口，就現行的《地方制度法》就可以分成3個直轄市，修法後說不定板橋就能成為一個直轄市。因此民進黨提出修法，目前面臨最大的挑戰無疑是來自黨內，且據了解，原先有簽名連署的不同派系立委，今日出現退簽狀況。
新竹縣、市合併升格並非不能討論，確實升格後可能帶動新竹當地快速發展，但為了新竹升格就提出修法，未來其他區域也能比照辦理，台灣土地就這麼大，必須有完整的國土規劃，才能讓各地獲得足夠資源，讓台灣各地都能享有該有的權利。