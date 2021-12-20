修《地制法》拚大新竹　柯建銘：近50人連署

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯建銘指出，每任新竹縣、市長上任後，都成立新竹科學園區共同治理平台，處理交通、環保、水、教育、消防、醫療等問題。且現在清華大學跟教育大學合併、交通大學跟陽明大學合併，學校都合併了，城市也要合併。
「當初分家時財產沒有爭回來」柯建銘表示，新竹市大約有2500筆約250公頃土地在新竹縣政府，縣府沒有錢就賣掉，新竹市開闢公道三路還要跟別人買土地，因此城市發展遇到瓶頸，現在歷史責任已經落在他跟林智堅2個人身上，沒有辦法可以迴避了。
柯建銘說，現在南科、中科所在地都在直轄市，高雄現在也有科學園區，但只有新竹市非直轄市，所以城市提供的服務更差，相同的執照要新竹縣、市2邊跑，作為民意代表反對新竹縣市合併就是不對。
另外也有人認為提議竹竹合併升格，是擔心民眾黨的高虹安會選上新竹市長。柯建銘呼籲，大家要回歸到正常思維，不要想自己戰略價值，必須拋棄政治利益來看，若為了自己著想他就不會提主張升格，柯文哲也多少要為家鄉新竹著想。
柯建銘也說，若法案過後就會由行政院處理後續，雖然有些人因為派系壓力退簽，但他都會尊重，他也都一個一個打電話盼能加入連署，目前也有好幾個人要補簽，呼籲外界不要見縫插針。