COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

修《地制法》拚大新竹　柯建銘：近50人連署

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，目前已近50名立委簽署。（資料圖／民進黨提供）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，目前已近50名立委簽署。（資料圖／民進黨提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-20 19:45:42｜2021-12-20 20:26:46

民進黨立法院總召柯建銘上周五針對《地方制度法》修法進行連署，今（20）日已送到程序委員會，預計最快本周五可以付委審查。但國民黨新竹縣市立委林為洲、鄭正鈐都提出質疑，且今也傳出部分黨內立委退簽連署，柯建銘指出，有退簽的他都尊重，目前已近50名立委簽署，也指林、鄭2人「這不是一己自私，什麼才是一己自私」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯建銘說，林為洲、鄭正鈐有質疑是因為想選市長，新竹縣、市都是藍大於綠，且過去長期由國民黨執政，民進黨2縣市各只執政過12年，真正要怕的是民進黨不是國民黨，但他跟新竹市長林智堅說過，既然遇到了就挽起袖子一起打仗，他自己則是「老兵為新竹打最後一戰」。

柯建銘指出，每任新竹縣、市長上任後，都成立新竹科學園區共同治理平台，處理交通、環保、水、教育、消防、醫療等問題。且現在清華大學跟教育大學合併、交通大學跟陽明大學合併，學校都合併了，城市也要合併。

「當初分家時財產沒有爭回來」柯建銘表示，新竹市大約有2500筆約250公頃土地在新竹縣政府，縣府沒有錢就賣掉，新竹市開闢公道三路還要跟別人買土地，因此城市發展遇到瓶頸，現在歷史責任已經落在他跟林智堅2個人身上，沒有辦法可以迴避了。

柯建銘說，現在南科、中科所在地都在直轄市，高雄現在也有科學園區，但只有新竹市非直轄市，所以城市提供的服務更差，相同的執照要新竹縣、市2邊跑，作為民意代表反對新竹縣市合併就是不對。

另外也有人認為提議竹竹合併升格，是擔心民眾黨的高虹安會選上新竹市長。柯建銘呼籲，大家要回歸到正常思維，不要想自己戰略價值，必須拋棄政治利益來看，若為了自己著想他就不會提主張升格，柯文哲也多少要為家鄉新竹著想。

柯建銘也說，若法案過後就會由行政院處理後續，雖然有些人因為派系壓力退簽，但他都會尊重，他也都一個一個打電話盼能加入連署，目前也有好幾個人要補簽，呼籲外界不要見縫插針。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀