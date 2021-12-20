防環境污染！觀光局明起大稽查 475間防疫旅館落實清消
日前桃園市和台北市防疫旅館出現群聚，指揮中心研判受環境污染，採檢點也發現，一處已清消過後的房間仍驗出環境污染，對此，交通部觀光局今（20）表示，明日起至明年1月3日，將再對全台475間防疫旅館進行全面查核。
編輯中心／綜合報導
2021-12-20 20:04:58｜2021-12-20 21:01:45
指揮中心發函交通部觀光局，要求加強各地方政府落實防疫旅館查核，確保環境清消確實，交通部今日指出，每個月都有針對防疫旅館做出檢視查核，本月也已兩次發函給地方政府，並規劃要在明起至明年1月3日間，針對全台475間防疫旅館、3.2萬個房間進行稽查。
為因應春節專案，指揮中心提出希望未接種第二劑疫苗的工作人員，儘速完成完整接種；觀光局則表示，目前防疫旅館人員接種比例近九成，會提醒各地方政府，依照指揮中心指引，強化防疫旅館監測和通風、空調設備是否規定。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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