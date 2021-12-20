中友搶攻年節購物商機 推BeautyPay 先買後付輕鬆購
年關將近，看好辦年貨需求大，中友百貨搶先推出「BeautyPay」，先買後付全新金融服務，擁有「更便利、更輕鬆、更優惠、更時尚」四大優勢，只需完成線上註冊，無需提供財力證明也無需等待審核，立即提供信用額度，可於店內輕鬆消費。
記者金武鳯/台中報導
2021-12-20 20:19:57
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，年關近，加上疫情趨緩，報復性消費助攻下，12月業績明顯成長2位數。因應買氣回溫，特別針對中友APP會員，推出先買後付BeautyPay金融服務，讓會員搶先體驗全新消費模式，沒有付款壓力輕鬆購。
中友百表，26日前首次使用中友BeautyPay消費達到指定門檻，可再獲得中友電子購物券，當日累積滿3000元贈100元、滿6000元贈200元，回饋金額相當划算，之後也會不定期推出各項優惠。
本週末就是聖誕佳節，中友百貨提供免費聖誕禮物包裝服務，全台獨家超軟萌小熊學校聖誕節限定包裝，可愛又應景，25日前持中友APP於百貨店內當日不限金額消費，即可享免費包裝服務1次」
簡聰政說，申辦中友BeautyPay手續簡單，只要進入中友APP首頁-「中友BeautyPay」頁面，依照指令填寫資料，並上傳身分證照片，經過審核即可擁有BeautyPay消費額度，新台幣3-8萬元，再享受遞延30天後付款優惠。
若一時手頭太緊，也可依個人需求另外申請繳費展延或分期付款。年關近，想要買個小精品犒賞自己，或是為家裡更新家具家電卻沒有預算的，可以利用中友BeautyPay先買後付的新型金融服務，享受無壓力付款的新形態消費模式。