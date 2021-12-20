中友搶攻年節購物商機 推BeautyPay 先買後付輕鬆購

年關將近，看好辦年貨需求大，中友百貨搶先推出「 BeautyPay 」，先買後付全新金融服務，擁有「更便利、更輕鬆、更優惠、更時尚」四大優勢，只需完成線上註冊，無需提供財力證明也無需等待審核，立即提供信用額度，可於店內輕鬆消費。

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中友百貨企劃處經理簡聰政表示，年關近，加上疫情趨緩，報復性消費助攻下， 12 月業績明顯成長 2 位數。因應買氣回溫，特別針對中友 APP 會員，推出先買後付 BeautyPay 金融服務，讓會員搶先體驗全新消費模式，沒有付款壓力輕鬆購。

中友百表， 26 日前首次使用中友 BeautyPay 消費達到指定門檻，可再獲得中友電子購物券，當日累積滿 3000 元贈 100 元、滿 6000 元贈 200 元，回饋金額相當划算，之後也會不定期推出各項優惠。

▲迎接聖誕佳節，中友百貨提供免費聖誕禮物包裝服務，25日前持中友APP不限金額消費，可享免費包裝服務1次。（圖／中友百貨提供）

本週末就是聖誕佳節，中友百貨提供免費聖誕禮物包裝服務，全台獨家超軟萌小熊學校聖誕節限定包裝，可愛又應景， 25 日前持中友 APP 於百貨店內當日不限金額消費，即可享免費包裝服務 1 次」

簡聰政說，申辦中友 BeautyPay 手續簡單，只要進入中友 APP 首頁 - 「中友 BeautyPay 」頁面，依照指令填寫資料，並上傳身分證照片，經過審核即可擁有 BeautyPay 消費額度，新台幣 3-8 萬元，再享受遞延 30 天後付款優惠。