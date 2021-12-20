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唐鳳線上演講臨時遭取消　外交部召見韓方代表表達不滿

▲行政院政委唐鳳線上演講臨時遭韓國取消，外交部召見韓方代表表達不滿。（資料照／行政院提供）
▲行政院政委唐鳳線上演講臨時遭韓國取消，外交部召見韓方代表表達不滿。（資料照／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-20 21:25:56｜2021-12-20 21:30:44

行政院政務委員唐鳳原訂16日參加「2021第4次工業革命全球政策會議」」(The 4th Global Policy Conference on the 4th Industrial Revolution)的線上演講邀請，但是臨時遭到韓方取消。對於韓方失禮的行為，外交部今（20）日表示，已召見韓國駐台代表並表達不滿，同時台灣駐韓國代表處也同步向韓方表達台灣的嚴正抗議。

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外交部表示，韓國政府「第四次工業革命委員會(The 4th Industrial Revolution Committee)」於16日清晨臨時取消唐鳳政務委員原訂於當天在「2021第4次工業革命全球政策會議線上演講邀請；對於韓方的失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓國代表處唐殿文大使也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。

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