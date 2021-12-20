唐鳳線上演講臨時遭取消　外交部召見韓方代表表達不滿

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外交部指出，「第四次工業革命委員會」為韓國文在寅大統領於2017年頒布命令成立，設有2名委員長，其中1名為國務總理，12名委員由部會首長擔任。主要職責為研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，以國家層級發展第4次工業革命相關產業。





外交部指出，該委員會於9月邀得唐鳳政委同意，在舉辦「2021第4次工業革命全球政策會議」的「社會創新」場次，以”Taiwan’s Digital Social Innovation”為題發表演講，並在議程中以「台灣數位部長(Digital Minister, Taiwan)」稱呼唐鳳。





外交部感謝唐鳳協助拓展國際交流的不懈努力，並在此重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來。我國政府將堅持維護國家主權與尊嚴，並繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值，繼續扮演世界良善力量的積極角色。



