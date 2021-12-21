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冬至轉運除了湯圓　今天吃「這個」重生好運：錯過等明年

▲今（21）日是冬至，傳統習俗是吃湯圓，除此之外，也能吃「水煮蛋」轉運。（圖／取自風塵萬里旅人手札）
▲今（21）日是冬至，傳統習俗是吃湯圓，除此之外，也能吃「水煮蛋」轉運。（圖／取自風塵萬里旅人手札）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-21 00:50:36｜2021-12-21 00:51:56

古書有云，「夏至一陰生，冬至一陽生。」意思是夏至陽氣最重的時候開始轉陰，而冬至陰氣最重的時候開始轉陽，物極必反，因此今（21）天冬至被視為轉運最佳時機之一，最重要的習俗除了吃湯圓，命理專家黃子容也分享冬至開運法，展開明年的好運氣。

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曾在《開運鑑定團》、《命運好好玩》等命理節目擔任專家、老師的黃子容，分享2021冬至開運法，黃子容表示，冬至早上吃一顆水煮蛋，象徵結束不好的事情，開啟2022年好運氣，代表重生好運到。

▲黃子容分享2021冬至開運法，早上吃一顆水煮蛋，象徵結束不好的事情，重生好運到。（圖／記者張嘉哲攝）
▲黃子容分享2021冬至開運法，早上吃一顆水煮蛋，象徵結束不好的事情，重生好運到。（圖／記者張嘉哲攝）

今（21）日可帶兩個迴紋針，將兩個迴紋針扣在一起，放在上衣口袋或褲子口袋中，象徵一年跟一年環環相扣，讓好運延續到明年。牛年冬至，想要取得虎年好運氣，可在身穿的衣服口袋裡各放一個50元，今天不讓口袋空空，裝錢入袋代表招財。黃子容也提醒，今年經常遇到困境的話，可在冬至這天吃酸梅，化解困境及紛爭。除了這些轉運招財小撇步，另有3招開運大補帖：

第一招：紅色金色好運到
冬至（12月21日）當天，身上可以穿戴紅色或金色的裝飾品，利用冬至節氣吸引財運及好運，在當天出門前，可以站在家門口吸氣吐納七次，讓好運加倍。

第二招：支持弱勢就是好事
利用自己滿滿的能量，爲弱勢團體做一件善事。

第三招：撃掌好運跟著來
今天吃湯圓一定要吃雙數，可以跟好友撃掌合十，撞擊出好運，讓壞運氣因為撃掌而散去。
 

▲冬至吃湯圓，最好吃雙數。（圖／取自風塵萬里 旅人手札）
▲冬至吃湯圓，最好吃雙數。（圖／取自風塵萬里 旅人手札）

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