NOW早報／停戰！王力宏「暫退演藝圈」道歉　李靚蕾不告

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王力宏前妻李靚蕾，在17日晚間發出「核彈級長文」，控訴王力宏在婚姻期間對他羞辱、冷暴力，以及種種出軌行徑，沒想到王力宏爸爸在隔日竟越洋手寫聲明加入戰局，後又再遭李靚蕾提出七點聲明以及證據回應，而她也要求王力宏要在19日下午15點前公開道歉，否則將對不實指控提告。
只不過，王力宏不但沒有在15點前道歉，還在前天晚間發出長文回應，但通篇文辭不通，還寫錯李靚蕾的日文名字等錯誤，更引來更多質疑，對此李靚蕾也在深夜再次回應，列出五點要他正面回應、道歉。
面對越來越多的證據揭露，王力宏終於在昨日發文道歉，他說「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。
從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」
在王力宏發布公開道歉聲明後，稍早據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾回應稱不會向王力宏和王爸爸提告。
今日天氣／南方雲系北移！雨炸全台 天氣微涼
根據中央氣象局預報，南方雲系北移影響，降雨會比昨天還要明顯，各地皆有短暫陣雨，並且容易出現局部較大雨勢，外出活動時請備好雨具。
溫度方面，由於雲量偏多，導致日夜溫差不大，預測夜晚至清晨各地低溫約17到20度之間，白天高溫大多落在21至24度，整天感受有涼意。
1218公投大勝 蘇貞昌：政府會依據公投結果更努力做
1218公投結束，民進黨4個不同意全部勝出，行政院長蘇貞昌昨（20）日視察桃園機場時受訪表示，要對所有的工作同仁表示最大的感謝，更要藉這個機會向國人同胞表示最大的敬意跟感謝。同時政府會依據公投的結果，更努力，更有信心、更用力地來做。
蘇貞昌表示，這次公投的結果一方面是對政府的作法表示肯定，一方面對政府的政策給予堅定有力的支持，同時也向全世界展現臺灣人願意遵守國際規範，有決心要走入國際社會，跟國際做貿易，以及向政府明白交代，一定要做好食安保護、能源轉型，以及要讓臺灣再進一步更用力地跟世界接軌，更用力地來就各種穩定供電、整個國家安全、未來世代，以及民主不走入歧路的各種要求。蘇也強調，政府會依據公投的結果，更努力，更有信心、更用力地來做。
蘇貞昌說，在整個公投過程展現的成果中，也可以看到有國人同胞對於有些問題仍有疑慮，政府會更努力溝通，盡量爭取更大的支持，讓政府各種政策做得更好並消除民眾的疑慮，還請國人同胞繼續給政府支持，讓政府能夠更有力做事。
蘇貞昌最後說，「再一次謝謝國人同胞，能夠讓民主更往前走、民主更落實，這是臺灣在公投之後，一直得到世界各方面給予高度肯定的地方，國人也要好好珍惜。」
衰捲王力宏腥聞！徐若瑄11廣告恐遭波及 天價代言費曝光
近幾日，王力宏遭妻子李靚蕾長文爆料，痛批婚前婚後劈腿、召妓、偷吃已婚人妻，網友紛紛影射對象是By2妹妹Yumi、徐若瑄，對此，2方紛紛PO文澄清，其中徐若瑄更2度PO文表示「絕無踰矩、對不起老公」，並要求王力宏出面解釋並澄清，以免殃及無辜友人。
而19日深夜11點，神隱多時的王力宏終於發文，坦言對不起父母妻兒，表示會暫時退出娛樂圈，並將房子過戶給李靚蕾。但王力宏的道歉文，卻沒有針對被捲進事件的徐若瑄進行解釋，讓各界擔憂她的11支廣告代言，恐被波及受到影響。據了解，徐若瑄的11支廣告代言，代言費最少5600萬起跳，如果因王力宏受影響，損失巨大。
據《三立新聞網》報導，徐若瑄形象清新，婚後也開始代言食品等廣告，從手遊、護膚品牌、家電到按摩椅等等，代言地區遍及台灣、香港和新馬，推估總酬勞約有5600萬新台幣，近日傳出，有眼鏡廣告代言開第一槍，撤下徐若瑄代言的展示牌，但其中詳情如何，是否因爭議而被撤代言？仍待業者與當事人說明。
創美國史上繳稅最多！馬斯克預告2021年將繳稅逾3000億元
特斯拉與 SpaceX 創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），自從今年首次成為全球首富後，也被美國參議員盯上成為課「富翁稅」的頭號代表人物。昨（20）日馬斯克也首度曝光自己預計將繳交的天價稅額，他提到自己可能會繳出超過110億美元（約新台幣3091億元）的稅金進入美國國庫，而這個數字也將超過美國建國以來，任何一名美國公民所繳交的稅額記錄，成為史上第一人。
自從2021年1月開始，馬斯克首次超越亞馬遜（Amazon）掌舵人貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富，幾個月的競爭後，馬斯克終於坐穩首富寶座，但也成為美國政府的眼中釘，尤其民主黨參議員如伊莉莎白‧華倫（Elizabeth Warren）、桑德斯（Bernie Sanders）就多次批評馬斯克透過「不支薪」逃稅，例如在獲選為「時代雜誌」（Time）年度風雲人物後，馬斯克就被華倫暗諷應該停止從所有人身上揩油、乖乖納稅。
然而這些指控卻讓馬斯克相當惱火，不僅反嗆身為參院預算委員會（budget committee）主席、倡議公平繳稅的80歲桑德斯「我還以為你早死了」，還稱自己從來不逃稅，只要是行使選擇權或出售股票獲利就會誠實報稅，此外也批評桑德斯對企業和超級富人增稅的計畫只會危害中產階級利益，而非富豪們的利益。
根據《富比世》估計，馬斯克預計將為他在2021年出售的股票支付超過82億美元的稅款，《彭博》則預測，若馬斯克行使所有明年到期的特斯拉股票選擇權，約須繳納100億美元稅金，而馬斯克今日也終於公布解答，在推特發文表示自己今年預計將繳交超過總額110億美元的稅額。
這個天價換算下來大約等於新台幣3091億元，可能超過美國建國245年以來，任何一位美國公民繳交的單年稅額，創下「美國史上單年繳稅最多之人」的紀錄，這筆稅收也幾乎接近台灣一整年約3500億元的國防預算，而若從2021年中央政府總預算來看，今年我國國家總預算歲入約為台幣2兆533億元，馬斯克等於一個人就佔了台灣年度歲入總額的15%。
不只湯圓！「冬至轉運」秘法曝 2食物必吃：錯過等一年
今（21）日就是一年之中最重要的轉運節氣「冬至」了！古人有云「冬至如大年」，歷代帝王會在冬至這一天祭天謝神，而民俗中則有吃湯圓習俗。那麼，冬至除了吃湯圓還有什麽其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，讓大家為新的一年做個美好的起點。
老師也特別提醒，2022壬寅虎本命年影響最大的屬相「虎、蛇、猴、豬」和農曆（陰曆）正月、四月、七月、十月出生者，別忘了一定要利用冬至幫自己轉運、解厄運！
【冬至食物轉運法】
1、吃雙數的湯圓
冬至當天想轉運，首要就是吃湯圓。粉色、白色至少各吃一顆，因為紅湯圓可招桃花，白湯圓可招人緣。
2、吃豬腳麵線
為人子女記得買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道外也是冬至延壽。根據台灣地區的傳統，本命年，會衝父母的福份，所以要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣。而在2022壬寅虎本命年影響最大的屬相「虎、蛇、猴、豬」和農曆（陰曆）正月、四月、七月、十月出生者，也可以吃一碗豬腳麵線轉運。
3、喝發財水，購買彩券
冬至12/21當天吉時是早上9:00~11:00，下午13:00~15:00，晚上19:00~21:00。適合在吉時去銀行喝杯發財水，也適合去購買彩券。大家請別錯過財運大開的好時機。
4、吃飩餛
飩餛是代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都能夠順利換運，迎接各種嶄新的能量。而對一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可在冬至這天吃一碗餛飩，表示「混沌初開」，增長智慧。
5、不吵架，不鬥嘴
冬至因為陰陽二氣的變化驟巨，因此這天男女關係亦顯得格外複雜，情侶們在這天約會時要盡量避免爭吵，至於求緍、訂婚或是結婚，也盡量別選擇冬至日。
6、買新鞋、新襪
冬至又可稱為敬老節，今年沒時間替雙親過節的子女，不妨趁這天帶父母外出走走，特別是平日和婆婆處得不好的媳婦們，趕快利用這天送公婆一雙新鞋或是新襪，有助於改善婆媳之間的關係。（編輯：郭佩蓉）