冬至湯圓7大必吃名店！「這間」有必比登加持：要排趁早

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美食部落客Nash表示，台北湯圓絕對必推位於大安區的「蘇媽媽湯圓」，發跡於南投埔里的30年古早風味，埔里名店的小湯圓沒話說的強，而包餡料的大湯圓，外皮很Q、非常好吃，花生跟芝麻的香氣很足，「真的會愛死這種冰湯圓，有點像是吃麻糬的感覺。」
■御品元冰火湯圓
今年8月獲得米其林必比登推介的御品元冰火湯圓，讓網友直呼「我不敢想像之後要排多久」，今年冬至勢必更難排了。Nash表示，台北賣酒釀湯圓的並不多，冰火湯圓味道濃香好吃，可以選花生跟麻糬各半，而且湯圓新鮮、味道更好，趁熱吃非常美味，在通化夜市、繞河夜市都有店面。
■糖水間湯圓專賣店
只要住過內湖的人，幾乎都聽過「糖水間」，可說是統治內湖區最強的湯圓老店，「糖水間」位置靠近捷運港墘站，店面很小，而且其中一半空間還是跟樂透店一起經營，但用餐時間熊貓外送總是響不停，紅豆湯煮得很棒之外，湯圓也相當好吃。
■燕山鹹湯圓
愛吃鹹湯圓的人不可錯過中山區民生西路的燕山鹹湯圓，主體是鹹湯圓，想要加入豬肝、粉腸、小腸都可以，很像四神湯可以選部位的感覺，甚至鹹湯圓還可混搭麵體，像是板條、麵條、冬粉。Nash認為，豬腸雖然比不上四神湯專賣店，但鹹湯圓非常好吃，現包現煮很新鮮。
■豆夫人紅豆湯
豆夫人紅豆湯是一間很有意思的店家，位於松山區健康路上，店面使用萬丹直送的紅豆之外，也販售南部的肉圓，搭配厲害的花生湯，評價一直都算很高，但是店內比較低調一些。
■好奇營養豆花
天母好奇營養豆花雖然店名有「豆花」，但Nash直言，「他們的豆花真的不怎樣，但是湯圓跟紅豆湯很不錯，好吃到我們會叫外送過來吃，絕對是台北必吃湯圓店之一。」Nash認為紅豆湯糖度已是黃金比例，熱的時候不會甜到膩口，稍微冷掉也不會太過甜，紅豆整體有入口即化的感覺，現煮的芝麻湯圓咬起來甜香迷人。
■基隆全家福元宵
北北基推薦店家少不了全家福元宵，店面賣的是盒裝芝麻湯圓，而攤販賣的是1到5號餐，從單純芝麻湯圓到加蛋或加酒釀，終極版就是「酒釀加蛋湯圓」，蛋花跟酒釀的甜湯喝起來，酸酸甜甜還帶有蛋香，桂花釀則只有宅配才有，喝起來有些清香甜味。