路透調查爆：共諜滲透台灣軍方　損及總統維安部門

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報導接著提到，近年台灣共諜案件頻傳，北京不斷以台灣的軍隊指揮官為目標，誘使他們成為間諜，有退休高級軍官和現任政府官員透露，這些案件顯示，中國如何發動一場更廣泛的行動，意圖破壞台灣在軍事、政治上的治理，腐蝕其戰鬥意志，甚至提取有關高科技武器的細節，深入了解台灣的國防規劃等。
此外，報導更指出，北京甚至也滲透了總統蔡英文的維安部門。今年稍早就有2名前特勤人員和憲兵，因涉嫌向中國的情報機構，洩露有關蔡英文的敏感安全信息而遭判刑。過去10年間，台灣已傳出至少21件尉級以上的軍警，因涉有共諜罪嫌而被判刑的案例，另外有9名已退伍或正在服役的軍人，正在接受調查或審判。
雖然中國國台辦並未回應《路透社》的評論要求，但台灣的國防部向《路透社》表示，已積極實施反情蒐行動，力阻北京滲透我方軍隊，並加強軍中防諜意識，以獎勵機制鼓勵檢舉相關犯罪行為。陸委會則透過聲明回應《路透社》，不斷擴大的間諜活動，是北京正在進行的「惡意政治行動」之一，也破壞了兩岸關係的正常發展。
報導並引述台美軍事專家分析，如果雙方陷入公開衝突，台灣軍隊中處於有利地位的間諜，將可為北京提供無價的優勢，特別近2年，兩岸緊張局勢急劇上升，中國軍方也正在加緊針對台灣的灰色地帶戰，並穩定累積侵台所需的武力，同時防止美國插手。有退役的海軍高階將領表示，儘管台灣已對此進行密集的內部教育，但來自北京的攻勢幾乎損害了所有級別。
在這之前，《路透》已陸續發表2篇有關「台灣之戰」（T-Day: The Battle for Taiwan）的特別報導，第1篇對台海可能的戰爭形式進行多種兵推，第2篇則是透露至少有7國暗助台灣製造潛艦。