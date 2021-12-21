王力宏戰完蕾神！外送平台「3組優惠碼」曝光 網全嗨爆
昔日有清新形象的王力宏與前妻李靚蕾婚姻破局後，遭到李靚蕾毀滅式的爆料，由於當事人都在台灣深夜發文，讓不少人叫苦連天「熬夜吃瓜好痛苦啊！」而該起事件，也在王力宏20日上午發出道歉聲明之後，暫時畫下休止符。不過，就有網友發現外送平台搭著這波熱潮，推出兩人事件相關的「字詞優惠」，只要滿額99元就能折扣25元，且真的能購買成功。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 07:24:35
回顧起這幾天兩人的婚姻大戰，李靚蕾先是在17日深夜直接爆出王力宏與自己婚姻的不堪，指控王力宏的種種行為之後， 隨後王力宏的父親又在深夜以親筆手寫信替兒子王力宏說話，李靚蕾又接續在晚間發布最新爆料，直至19日深夜，王力宏終於現身說明，但對於多數指控並未正面回應，而李靚蕾則在深夜1點半又光速發文打臉，僅除了捲入小三風波的Yumi以及王力宏及李靚蕾最後一篇文在上下午發文，其他發文時機點幾乎都在深夜。
這也讓不少「吃瓜群眾」感到相當崩潰，甚至連網紅視網膜就在臉書標記「行政院人事行政總處」，請求宣布全台停班停課，台灣迷因臉書粉專也創造「見宏就休」的搞笑成語，而外送平台foodpanda也悄悄的推出優惠，在這波婚姻大戰中產生的三個名詞，包括「見宏就休」、「蕾力風行」、「蕾神之槌」，都是外送平台的優惠碼，只要滿99元就能折抵25元。
不少網友實測「見宏就休」這關鍵字詞優惠之後，發現真的可以使用，而經《NOWnews》記者上午7時20分實測，「見宏就休」成功折抵25元、「蕾力風行」則是限定外帶自取的客人可以折抵、「蕾神之槌」則跳出不適用該優惠券的通知。（編輯：張嘉哲）