台灣哪1個名人外遇後「成功洗白」？全場喊他：白到發亮
王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，雙方隔空交火好幾天，昨（20）日王力宏終於發表聲明致歉，表態將暫時退出演藝圈。不過，就有網友好奇，許多名人曾經爆出外遇、劈腿、混亂男女關係等事情，有誰是成功「洗白」的，豈料貼文一出，全場答案超一致。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 07:37:01
該名網友在PTT以「台灣外遇又成功洗白的有誰？」為題發文，提到像是阿基師、阿翔都曾外遇，但現在事情都已過去，也重新出發，不禁好奇發問「台灣外遇又成功洗白的有誰」？
貼文一出，許多人立刻想到王建民，「只有我大樹哥」、「王建民」、「王建民，2013WBC洗到超白，現在都接一堆代言了」、「王建民投完經典賽就洗白了」、「王建民，國際賽白到發亮」、「王建民，現在形象不錯」、「王建民啊，還進對球隊，酸的人更少」。
此外，網友也提到其他人，「必勝哥啊」、「世堅算嗎」、「阿基師」、「只服 世堅、阿童」、「九把刀」、「胡瓜現在滿低調，也有公益，算有在贖罪了」；不過，也有人感嘆，「政治人物滿多的吧」、「滿街都是」、「一大堆，台灣人是健忘的」、「你反過來問比較好」。
事實上，王建民在2012年召開記者會，向社會大眾坦承自己的外遇行為，他表示當時是在漫長的復健過程中感到絕望，因此才出軌，他也強調他對不起家人和球迷，也為這樣的事情做了最壞示範。（編輯：郭佩蓉）