高雄男勒斃債主棄屍！竟是「呼巴掌」引殺機

20日高雄驚傳擄人棄屍案，住在雲林蘇姓男子15日南下高雄，找一名林姓男子談放款業務，隨後便消失，家人上網發動協尋；直到林男向警方自首殺人棄屍，才在高雄山區尋獲蘇男遺體；根據警方調查，蘇男不滿林男催收9萬元帳款，過程中林男用電線勒斃蘇男，再棄屍高雄茂林區山林中；林男落網後自稱，兩人發生衝突時，自己遭蘇男打巴掌，才會情緒失控殺人，警方正依殺人罪進行偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 08:43:28
警方表示，蘇男從事放款業務，15日在新營領款之後，就跟林男約在大寮監獄前進行放款，不過隨後就消失不見；而林男家住屏東縣，平時在高雄市大寮區內坑里的拖板車公司當司機，名目上林男向蘇男借了9萬元，但實拿6萬9000元，且每期需還3000元，林男不滿還款方式，才約蘇男談判。
警方指出，林男自稱，兩人談判過程發生衝突，期間自己被蘇男打了一個巴掌，當場情緒失控，剛好身旁摸到一條電線，就用電線勒住蘇男的脖子，結果不慎造成蘇男死亡，隨後便將蘇男遺體放在蘇男自己的車上，載往棄屍。
林男表示，棄屍後將蘇男的車從山區開回高雄市大社區，丟棄在路邊，再從大社區搭計程車回到大寮區的拖板車停車場，騎機車回到屏東住處，但由於因為「良心過意不去」，才前往屏東縣刑大投案。
警方表示，法醫解剖遺體發現，蘇男頭部及上半身已呈現腐敗現象，頸部有細金屬線圈活結纏繞住，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象，另肋骨前面有骨折。初步研判是被電線勒頸窒息，但確切死因仍待正式解剖鑑定報告出爐才能確定；目前正依殺人罪進行偵辦。（編輯：孫唯容）