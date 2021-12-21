王力宏「左思右想」道歉文 于美人引經典諷：左思不要想
「王力宏離婚」風波引發各界關注，20日王力宏表示自己「左思右想」後，發出道歉聲明「暫退演藝圈」，兩人之間的風波才暫時告一段落，不過，該篇「道歉文」卻又引發熱烈討論，于美人也引據經典表示「左思不要想」。
新頭殼
2021-12-21 09:05:26｜2021-12-21 09:09:51
于美人發文表示「左思不要想」，疑對王力宏的道歉文做出看法，她提到西晉有一位帥哥叫「潘岳」(又稱潘安)，因長得好看，所以吃水果不用自己買，只要出門都會有女人給他「禮物」，表示對他的愛慕，因此後世用「貌比潘安」來形容男子長相英俊；而同時代另一位名叫「左思」的人，是西晉著名「醜男」又口吃，他看到潘安出門的「盛況」，也想效仿，他認為女人不會只看外表，一定也有看得到他的內在美的人，結果卻被揮拳、吐口水，他非常失望、垂頭喪氣的回家了，後來他花了十年寫成有名的「三都賦」，雖然一開始沒人看好，但好作品終會發光，之後整個洛陽城瘋狂傳抄，導致洛陽的紙價上漲，一時之間「洛陽紙貴」，左思抛開「花花世界」轉瞬即逝的虛幻魅影，專注自己的文學才情，一樣在歷史留名。
于美人此篇文章，被網友認為是指王力宏「金玉其外，敗絮其中」，呼籲大眾要抛開「花花世界」，專注自身的進步，才能對得起自己。