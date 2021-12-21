走出施暴陰霾　高嘉瑜評王力宏：對渣男仁慈是對自己殘忍

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高嘉瑜強調：「從李靚蕾或我所遇到的，現在的女性真的會遇到很多類似這樣的渣男，但是對渣男仁慈，就是對自己殘忍，所以要好好學起來，平常要蒐集證據。」並指出，李靚蕾不是演藝人員和公眾人物，而是靠臉書、微博為自己發聲，大家按讚留言都認為這個女生文筆好，不愧是高學歷、很有頭腦，大家也都幫她加油。
高嘉瑜也批評，王力宏找爸爸救援的行為是爸寶，他占著自己有媒體的優勢，不斷帶風向攻擊李靚蕾，都被李靚蕾拆穿打臉，大家覺得說誠實是上策。而王力宏不只想攻擊和抹黑李靚蕾，還故意提及李靚蕾的日本名字，想要挑起仇日情結，煽動中國網友，但並沒有帶起風向，因為李靚蕾說的很多事實和證據，才是王力宏應該面對的。
至於還相不相信男人，高嘉瑜表示，還是有可以相信的，而能不能相信，女生有時候感性多於理性，但還是要有判斷，別太容易相信對方說的話，太容易相信別人，就會讓自己受傷，還是要多思考。高嘉瑜18日現身進行公投投票時被問到王力宏一事，她當時回應，覺得「應該還是有好男人啦」，並表示：「希望不要有渣男，大家都幸福比較重要！」
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