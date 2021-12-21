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走出施暴陰霾　高嘉瑜評王力宏：對渣男仁慈是對自己殘忍

▲藝人王力宏（左）和高嘉瑜前男友林秉樞（右）。 （圖／新頭殼）
▲藝人王力宏（左）和高嘉瑜前男友林秉樞（右）。 （圖／新頭殼）

新頭殼

2021-12-21 09:09:16｜2021-12-21 09:09:18

藝人王力宏遭妻子李靚蕾毀滅式爆料，近5千字長文指控他婚內出軌、約砲又召妓，王力宏則反咬李靚蕾「都是為了錢」，優質偶像形象一夕崩壞。而民進黨立委高嘉瑜之前慘遭前男友林秉樞施暴，也被欺騙及劈腿，身心飽受折磨。對於王力宏醜聞，高嘉瑜直言：「對渣男仁慈，就是對自己殘忍，所以要好好學起來，平常要蒐集證據」。

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高嘉瑜20日在政論節目《新聞大白話》中透露，在北一女讀高中的時候，王力宏是很多同學的偶像，但她從來沒把王力宏當偶像，因為王力宏的形象太過完美，被塑造成優質音樂才子，完美無瑕的形象太神格化，她說：「當時對這種男生，好像有點太完美，所以從來沒當偶像」。

高嘉瑜強調：「從李靚蕾或我所遇到的，現在的女性真的會遇到很多類似這樣的渣男，但是對渣男仁慈，就是對自己殘忍，所以要好好學起來，平常要蒐集證據。」並指出，李靚蕾不是演藝人員和公眾人物，而是靠臉書、微博為自己發聲，大家按讚留言都認為這個女生文筆好，不愧是高學歷、很有頭腦，大家也都幫她加油。

高嘉瑜也批評，王力宏找爸爸救援的行為是爸寶，他占著自己有媒體的優勢，不斷帶風向攻擊李靚蕾，都被李靚蕾拆穿打臉，大家覺得說誠實是上策。而王力宏不只想攻擊和抹黑李靚蕾，還故意提及李靚蕾的日本名字，想要挑起仇日情結，煽動中國網友，但並沒有帶起風向，因為李靚蕾說的很多事實和證據，才是王力宏應該面對的。

至於還相不相信男人，高嘉瑜表示，還是有可以相信的，而能不能相信，女生有時候感性多於理性，但還是要有判斷，別太容易相信對方說的話，太容易相信別人，就會讓自己受傷，還是要多思考。高嘉瑜18日現身進行公投投票時被問到王力宏一事，她當時回應，覺得「應該還是有好男人啦」，並表示：「希望不要有渣男，大家都幸福比較重要！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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