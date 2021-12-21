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上海師質疑南京大屠殺被開除　湖南聲援者遭送精神病院

▲湖南省一名女教師，疑似因公開聲援質疑南京大屠殺真實死亡人數、而被開除的上海教師宋庚一，遭強行羈押在精神病院。（圖／翻攝自微博）
▲湖南省一名女教師，疑似因公開聲援質疑南京大屠殺真實死亡人數、而被開除的上海教師宋庚一，遭強行羈押在精神病院。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-21 09:15:34

中國上海震旦職業學院教師宋庚一，日前因在課堂上質疑南京大屠殺的真實死亡人數，被舉報後遭到開除。有外媒報導稱，湖南省一名女教師疑似因公開聲援宋庚一，遭當局強行帶走，可能已被羈押在精神病院。

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綜合《自由亞洲電台》等媒體報導，湖南省永順縣砂壩鎮學校教師李田田，19日在微博發出求救信息，聲稱連續2天被永順縣教育局和公安局登門威脅，被以「精神有問題」為由要求住院治療，否則就要逮捕她。從李田田「一屍兩命」的言論來看，現在的她已懷有身孕。

▲李田田的社群平台相關內容。（圖／翻攝自微博）
▲▼李田田的社群平台相關內容。（圖／翻攝自微博）
 
湖南時事評論人李昂接受《自由亞洲電台》採訪時表示，他從當地獲得的消息，李田田已被強行送到精神病醫院，她之前也曾因在網上發表敏感言論而被約談，接著又為宋庚一發聲，再度被當局盯上。

李昂透露，當局說是把李田田送到精神病院治病，但此事他也無法求證，只知道當地教育局和公安局的人威脅李田田。李田田17日在微博聲援宋庚一，表示身為同行，她認為宋庚一的授課內容沒有問題，有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報導，以及沉默的知識分子，直言「為這群烏合之眾的學生感到悲哀」。
 

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