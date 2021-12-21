鄧佳華破處AV大塞車 癡情喊「我沒那麼渣」完勝王力宏
鄧佳華圓夢計畫順利落幕，《華根初上》於昨（20）日晚上9點正式上架，他於臉書透露該片已經「大塞車」，甚至動用到工程師來排除困難，而最近王力宏遭李靚蕾爆料私下荒淫行徑，掀起外界熱議，鄧佳華昨晚與李姸憬開直播時，就真誠表示至少自己沒有像王力宏一樣渣，網友看到後也認為，若就癡情程度來說，鄧佳華確實完勝王力宏。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-21 10:14:02｜2021-12-21 10:15:10
鄧佳華決定拍攝破處AV後引來眾人好奇，儘管大部分的人表示只是想看笑話，不過從點擊率來看，確實掀起不少迴響。鄧佳華昨天在臉書上透露片商告訴他《華根初上》流量非常高，平台已經被灌爆：「目前工程師正在排除中，很快會重新啟動。」坦言非常感謝大家用行動支持自己的男優之路，並請尚未看片的網友稍安勿躁：「真田弦一華，鄧佳華，會加倍努力的，讓大家看到更好的作品，還沒看到的觀眾，請再等佳華一下。」
鄧佳華昨天難得同框李姸憬開直播，他先是喊話想跟雪碧開直播，不過李姸憬卻不客氣地吐槽：「她都成為小三了，還跟你拍AV？」也笑說這次沒有花錢請鄧佳華，所以不怕被連千毅告，甚至直接包了250元的紅包給他。值得注意的是，談及王力宏近來遭爆召妓、外遇，鄧佳華直言對方實在太渣，至少自己沒那麼渣，網友聽到後也認同，表示就算鄧佳華27歲才破處，但至少比王力宏還要癡情，還有人針對鄧佳華的發文，意有所指地說：「佳華公司的公關處理比力宏好很多，這文筆官方的。」