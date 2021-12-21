柯嗆新竹合併升格是為選舉　林智堅：要有同理心

民進黨提出《地方制度法》修法，盼新竹縣、市能合併升格，台北市長柯文哲則嗆，民進黨整個黨整天在想選舉，為了選舉輸贏整個國家都不顧。新竹市長林智堅今（21）日受訪指出，柯市長對家鄉新竹要多祝福與鼓勵、少批評，應該要有同理心，並了解新竹人的期待，不要讓大家心寒。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-21 10:28:40
林智堅說，柯市長是新竹人，高中畢業後就在台北求學工作、成家立業，柯市長應該能充分感受到台北市擁有國家最多資源，新竹人非常勤奮不會輸給台北人。不過新竹長期資源不足，可以看到交通、環境、教育等各項建設議題，都不如台北。
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今到新竹出席「產學創新研究學院揭牌剪綵活動」。林智堅表示，看出來總統與院長對於台灣半導體產業的重視，這星期六總統和蘇院長還會到新竹竹科X基地參與動工儀式，都為了台灣半導體產業和全世界競爭的相關準備。
林智堅說，台灣半導體產業領先全球，也是台灣在國際上重要的戰略產業，蔡總統和蘇院長都非常支持，在全球經貿局勢變遷快速情況下，全球供應鏈正在重組，大新竹應該要重組。
林智堅指出，蔡總統跟蘇院長都有表示支持竹竹合併、升格，期待升格後讓過去因為區域治理分治問題，影響行政效率，升格後會增加效率，並做為竹科、台灣半導體，最強而有力後盾，跟全世界持續競爭。