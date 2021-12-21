名家論壇》盧燕俐／台股基金績效冠全球，進場還來得及？

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股基金績效剽悍，並非只有今年。理柏資訊統計，近3年台股基金平均報酬率134％，績效在前二分之一者，則平均為167％，皆優於同期間大盤指數與高股息指數的95％與57％；更別說，若時間拉長至10年，排名前15名，投報率多達450％，也超越0050的302％。這說明了，透過績優的主動型基金，長期下來，創造財富的效果更佳。
不過，台股已經漲到萬八了，現階段台股基金還能買嗎？我的看法是，想要單筆進場者，可以再等等，畢竟明年美國聯準會將升息，全球股市震盪劇烈，台股很難獨善其身，儘管預估台灣明年經濟成長率仍有4％，但指數墊高就是最大的挑戰，趁未來有機會拉回時，再伺機分批布局，會是比較安全的做法。
定期定額者，則隨時可進場。因為即使高點才入場，定期定額能有效攤提成本、對抗劇烈的波動，唯一要特別注意的是，新手高點才進場，很容易看到績效前半年虧損，或不如預期，就中途停止扣款，等一停止扣款，台股大多築底完成，因而錯失反敗為勝的機會。
就曾有一位電視台工作人員，十多年前，在我的建議下，開始加入定期定額買台股基金的行列。前四個月，行情上下起伏，獲利一直在個位數徘徊，但我請他要有耐心，至少放三年以上，果然，後來績效超過兩成多，只可惜，開心之餘，他通通贖回，直到上個月，看到台股基金績效亮麗，忍不住重新歸隊。
這一次，連他自己都說，「萬八才進場，一定要熬得過中途不停扣的心魔！」如果真的擔心無法面對淨值下跌，不少基金平台已推出日日扣款功能，投資人總有機會買到最低點，心情也會舒坦些。
至於基金的挑選方向，建議以一般股票型與科技型為主，若還有閒錢，再搭配中小型，因為老牌長青型的台股基金，大多落在前兩類，從長青基金入手，致勝率較高。
目前已有19檔長青台股基金淨值破百，集中在統一、野村、富邦、復華和群益這五家投信，有興趣的投資人，不妨多加比較，找到適合的標的。基金新鮮人可先從小額扣款開始，等信心足夠，再來增加金額也不遲。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]