縣長初選較勁？近30位立委相挺 周春米立院推廣屏東蓮霧
積極備戰屏東縣長民進黨內初選，立委周春米今（21）日於立法院舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」記者會，推廣屏東蓮霧。現場包含立法院長游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘、初選競爭對手鍾佳濱、莊瑞雄等近30名同黨立委都到場。談及競爭激烈的初選，周春米說，現在就是按部就班做更多服務、爭取更多選民認同。自己已經跑了一年半，相關準備、服務、基層連結都非常到位，未來會找適當時機跟大家報告初選努力的成績。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-21 10:58:52｜2021-12-21 11:01:39
周春米今日於立法院舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」記者會，推廣屏東蓮霧，由於民進黨內屏東縣長初選競爭激烈，今日活動也瀰漫濃濃選舉味，受到各界關注。
周春米受訪時表示，今天就是把屏東蓮霧好物推銷給大家，因為中國禁止台灣蓮霧進口，希望鼓勵大家消費，且年節將近，黑珍珠蓮霧又黑又紅又亮又甜是送禮好物，跟大家推薦。
周春米也說，初選3候選人都在地方勤跑，歡迎大家到屏東來，現在大家的看板、活動都如火如荼展開，「我自己在基層勤跑，做更多服務、握更多手、爭取更多選民認同」。
被問及莊瑞雄打出「超越高雄」口號，並將於明日在台北開記者會宣布參選屏東縣長，周春米說，引發討論應該是必然的，候選人要出來宣布參選也可受公評，自己今天就是按部就班把屏東好物跟大家，至於相關初選準備也跑了1年半，相關準備、服務、基層連結應該都要非常到位，也會找適當時機跟大家報告初選目前努力的成績，希望可以得到大家鼓勵。