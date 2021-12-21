萊豬通關下步開放核食？陳吉仲：還沒開始討論

反萊豬公投並未通過，政府可持續開放萊豬進口，今（21）日農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪時強調，政府有做好三大配套措施，包含清楚標示產地來源與做出市場區隔等，喊話消費者安心選購。談及核食問題，陳則稱目前還沒開始討論。
記者許若茵／台北報導
2021-12-21 11:02:45
民進黨立委周春米等人今舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」推廣展售會，立法院長游錫堃、陳吉仲與多位立委皆出席響應。周春米表示，因應聖誕佳節即將到來，因此今日帶著黑珍珠蓮霧到立院派對，希望把屏東好物推銷給大家，年節將近，黑珍珠蓮霧是最佳送禮好物，送禮自用兩相宜，歡迎民眾上網選購。
今年中國片面暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧進口，陳吉仲受訪時表示，現在正是蓮霧產季，蓮霧富含維他命C，對身體很好，歡迎消費者選購。
本次反萊豬公投，選前民意顯示同意票多於不同意票，被視為綠營的最大挑戰，但最後卻上演逆轉勝，公投並未通過。陳吉仲回應，感謝所有正、反方參與，有許多論述需要精進的，農委會也會再精進。
陳吉仲進一步說明，自去年蔡英文宣布開放美豬進口，就有三大配套措施，第一為在市場、餐廳等皆需清楚標示豬肉產地來源；第二為做出市場區隔，雖開放含萊劑豬肉進口，但國內不開放使用萊劑；第三是會將128億基金執行到位，讓養豬產業永續經營。
針對核食問題，陳吉仲則強調，「目前有關日本食品的議題，我們還沒有開始討論」，但從2011年3月15日檢測日本17萬多件食品至今，未有輻射殘留食品進口，未來也會以確保食品安全為主嚴格把關。