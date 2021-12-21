交通部2022兩新制上路 國道散落物品罰鍰3千起跳
歲末年終到來，除了準備連假和農曆過年返鄉行程，交通部兩項實施新措施也將在2022年上路，其中，國道用路人應額外注意「國道散落物處理收費要點」修正 ，將取消散落物處理時間未達 30 分鐘免收取費用的規定，只要用路人於國道散落任何物品，最低可處新台幣3千元罰鍰。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-21 11:01:12
交通部今日公布111 年 1 月起實施的新措施，第一項為「高雄港為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求的「高雄港離岸風電作業船收費方式」預定12月下 旬公告，自明年1月1日起實施。
另外，高速公路局依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第 25 條，自 108 年 9 月 16 日起實施「國道散落物處理收費要點」，不過自 109 年散落物件數仍高達 44,951 件，均較 108 年 39,780 件、107 年 41,757 件、106 年 42,729 件及 105 年 43,313 件都更多。
為再強調貨物綑紮牢固之重要性，高公局完成修訂「國道散落物處理收費要點」，取消散落物處理時間未達 30 分鐘免收取費用之規定，自1 月 1 日起實施。
也就是說，如果在著到車道上散落物品，每車道每30分鐘內收費3千元，逾30分鐘加收3千元，以處理時間及車道數計算，最高可罰1萬8千元，駕駛不可不慎。