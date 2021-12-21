新住民網紅出席講座！教新住民在台生活不焦慮妙招

《四方報》報導，聖誕節即將來臨，移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦新住民家庭教育暨法令宣導活動，邀請初次來台的新住民朋友一同參與手作聖誕毛巾掛架，同時邀請到來自東北大連、台灣當紅YOUTUBER「焦慮主婦Lia」，跟在場的民眾分享在台生活的經驗談。她認為，初來陌生環境，唯有以開放之心與外界交流，多認識新朋友及勇於就業，才能克服生活焦慮。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-21 11:01:31
「焦慮主婦Lia」在youtube共有14萬位訂閱者，她時常分享家鄉的風景跟建築，有些與台北城巴洛克式的紅磚街道風格極為相似，尤其是走在北投或迪化街頭，在疫情期間難免讓她有思鄉情懷。「焦慮主婦Lia」因工作關係認識另一半，婚後考量各方面資源跟生活環境後決定搬回台灣生活，雖在來台初期曾度過一段適應困難期間，但是她告訴自己，不能一直以負面的情緒生活下去，現在回顧這段歲月，快速建立社交圈及工作事業，才是融入在台生活的關鍵。
她透過認識新朋友、擴大交友圈，並開始就業，甚至更當起了YOUTUBER，在網路上分享生活，透過與外界交流，她找回了作為在台灣生活新住民的自信。她也鼓勵在場的新住民朋友，以開放的態度欣賞文化差異，每個地方都有自己的特殊的生活型態，無論在哪裡生活都能以喜樂的心面對一切。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，台灣作為新住民朋友的第二家鄉，期許新住民朋友找到適合自己才能的場域發光發熱，移民署目前正辦理「第8屆新住民及其子女築夢計畫」，報名期間至110年12月31日截止，鼓勵新住民及其子女發揮才能、勇於在台築夢。