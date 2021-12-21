指陳菊挪用高雄氣爆善款 曾銘宗、許淑華等3人不起訴
監察院長陳菊不滿國民黨立委曾銘宗、許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑她在高雄市長任內，涉嫌挪用氣爆善款，對3人提出妨害名譽告訴。台北地檢署偵辦後，認為3人基於民代監督時政職責，從事合理評論，縱使令陳菊不快，也不構成犯罪，今（21）日予以不起訴處分。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-21 11:12:12
許淑華等人於2019年9月在立法院舉行記者會，質疑高雄氣爆善款遭挪用，指控當時擔任總統府秘書長的陳菊，在高雄市長任內放任前高市府秘書長李瑞倉隻手遮天，將善款變為高雄市府小金庫，違反《公益勸募條例》，呼籲檢調應盡速調查。陳菊不滿藍營烏龍爆料，委任律師向台北地檢署遞狀，控告許淑華等3人涉嫌誹謗。
陳菊則在臉書發文澄清高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂她個人或市府的小金庫。
檢方偵辦後，認為曾等3人依其身為民意代表監督時政職責，就本件高雄市政府可受公評施政措施所為質疑與評論，堪認尚屬是為公共利益而基於善意且非無稽，相關言論縱尖酸苛刻充滿批評意味而令人不快，仍難認符合妨害名譽構成要件。