縣長初選激烈！周春米推屏東蓮霧 鍾佳濱、莊瑞雄現身挺
屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，積極備戰的立委周春米今（21）日於立院舉辦蓮霧推廣活動，競爭對手、同黨立委鍾佳濱、莊瑞雄也都出席。鍾佳濱受訪表示，競爭是一定的，但希望是良性競爭，選民才能挑出最好的；莊瑞雄則說，尷尬不至於，推廣屏東農產品的場合一定要到，不過來反而讓大家講話。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-21 11:12:05｜2021-12-21 11:20:55
談到屏東縣長黨內初選，鍾佳濱說，競爭是一定的，但希望是良性競爭，選民才能挑出最好的，當然每個人都認為自己最好，因此要訴求選民。
鍾佳濱也說，以目前來說，從這次公投站路口、市場拜票、掃街，就是要民眾覺得候選人和他站一起，而非請他來陪候選人站一起，未來站路口、市場拜票、車隊掃街、都會陸續與選民訴求，今天則不分彼此全力支持屏東、支持屏東蓮霧。
莊瑞雄則說，今天尷尬不至於，因為都是立院同事，大家辦這種地方農特產品展都是好事，只要任何人舉辦都會過來，今天屏東的場合無論如何一定要到，不過來反而讓大家講話。
莊瑞雄也說，黨內初選都是自己同志，大家也都努力了1、2年，一切就是公平競爭，大家分進合擊在不同地方打拼，以爭取民眾認同，就這麼簡單。