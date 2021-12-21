中職／「餅總」林岳平心臟二度開刀　已轉普通病房

2007年統一獅林岳平以選手，因心臟主動脈閉鎖不全，必須開刀治療，為了延續自己棒球生涯，林岳平選擇挑戰進行心臟開刀手術，也順利透過完成復健及訓練，重返棒球投手丘上，成為生命鬥士創造屬於大餅林岳平的各項榮耀成績，2017年林岳平選手生涯最終年，也留下中職最多救援成功榮耀紀錄。2018年正式退下戰袍轉任獅隊二軍教練一職，2019年季林岳平正式轉任獅隊總教練一職，並在首年2020年帶領獅隊拿下隊史第10座總冠軍殊榮，今年更拿下下半季冠軍拚進台灣大賽。
記者吳政紘/綜合報導
2021-12-21 11:19:35
今年球季結束後，餅總林岳平再次做了一個重要的決定，因當初手術置換瓣膜必須再次更換，因次在今年賽季結束後，決定再次動刀進行心臟手術，於2021/12/16順利完成手術，今日已轉普通病房，接下來將進行復健，重返職場再次為獅隊全體職員、選手共同努力。
完成第二次心臟開刀手術後，餅總林岳平表示：「2007/5/17置換手術至今2021/12/16要接受第二次瓣膜置換手術，從生涯菜鳥到球隊總教練這15年中給我球員巔峰，教頭冠軍，美好家庭，一對女子，非常感念第一個瓣膜給我豐富多彩的時光，再來要面對第二次置換手術我得要在努力去面對自己再創自己人生的故事，謝謝大家的關心目前已經出加護病房也會認真復健回到職場，勝負一戰與生死一戰都是最好的結果。」餅總林岳平感謝高雄長庚心臟外科張仁平醫師也感謝照顧我的護理師們，衷心感謝你們的付出。也感謝球團的支持與家人的愛護，依然以奉獻力量去面對未來的現實。
統一獅總經理蘇泰安表示：「對於餅總林岳平的勇氣與決定，真的很佩服，餅總手術後，目前一切平安，預計星期一可以出院，希望餅總復建過程一切順利，公司也將予以各項支援，關於2022年球隊開訓及春訓訓練計畫，相信在教練團分工下，一切都能順利，希望餅總不用太擔心，以復健健康為首要，完成周全的復健過程才能痊癒。」