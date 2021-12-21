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幫侯友宜護航？李正皓：趙少康才是公投慘敗最大戰犯

▲中廣董事長趙少康日前出席國民黨民主守夜活動，最後催票。（圖／資料照片）
▲中廣董事長趙少康日前出席國民黨民主守夜活動，最後催票。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-12-21 11:22:36｜2021-12-21 11:24:43

國民黨在四大公投案慘敗，名嘴李正皓說，中廣董事長趙少康在敗選當天呼籲不要找戰犯，但是在兩天後卻說「新北市長侯友宜讓人失望，是最大戰犯」，「趙少康就是國民黨最大的戰犯兼亂源。」

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李正皓指出，整場公投調性由「戰鬥藍」主導，在喊出四個同意之前完全沒有跟國民黨內各大諸侯溝通，透過自身媒體高聲量綁架國民黨中央與各大地方諸侯，這也是事實。戰鬥藍網路聲量很高，但現實選票很少也是事實，最終投票結果不如預期，「不怪趙少康怪誰？難不成這場公投是侯友宜硬要推的」？因為戰場選擇錯誤，趙少康本該是國民黨的最大戰犯。

李正皓說，遑論新北市的票開得比台中好太多，為什麼趙少康不罵台中市長盧秀燕？不就是把侯友宜定調為自己2024年總統之路的假想敵，趁此機會殺侯友宜一刀嗎？

李正皓批，「政治本來就是你殺我、我砍你，這也沒什麼，但當婊子就不要立牌坊，一邊在臉書上呼籲不要找戰犯、找戰犯會親痛仇快；另一邊在自己的節目說侯友宜就是最大的戰犯，這種操作是什麼三歲小孩等級的操作法？婊子跟牌坊只能二選一，趙少康出道這麼久，這道理都不懂？」

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