28日上山設站！移民署助梨山失聯移工安心接種

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另外，有鑑於許多移工到大梨山地區協助高冷蔬菜、水果經濟作物採收，不便下山接種疫苗，移民署規畫12月28日8時至15時，赴「梨山衛生所」協助疫苗快打站。移民署指出，本次快打服務同樣採取「不通報、不查處、不收費、不管制」及「不限身分，隨到隨打」原則，並利用電話及自製印、越、泰、英等多國語文宣在移工社群軟體宣傳，衛生局提供足量疫苗，希望梨山地區民眾能共襄盛舉，鼓勵身邊逾期外來人口，安心出面接種疫苗。
移民署表示，配合指揮中心推動「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，將協助各縣市衛生單位持續執行至111年1月31日止，專案期間不論是失聯移工或逾期停(居)留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。