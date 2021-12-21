拋「別這樣讓他難做事？」侯友宜解釋：大家好好努力做事
四大公投潰敗，藍營部分人士將直指新北市長侯友宜是「公投戰犯」，趙少康也說侯友宜選前的千字文是關鍵；侯友宜今（21）日受訪時表示，謝謝大家的批評跟指教，他會用誠心的態度積極努力為人民來做事，把現在市長的工作給做好，不辜負市民所託付。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-21 11:54:39
侯友宜今日視察「土城員和段青年社會住宅」的新建統包工程，媒體詢問高雄的不同意票多於同意票，趙少康認為這是高雄民眾要逼台灣人吃萊豬的看法嗎？侯友宜說，公投已經投出來，就尊重結果，最重要現在人民看的是，面對高物價、高通貨膨脹，加上民眾的薪水、經濟、民生，這才是民眾最重要的。
侯友宜說，尤其我們有責任把防疫做到好，人民關心的事情，才是他現在更要努力往前做的支持力量，他會好好來做事，做出讓人民有感，在新北市這塊土地上，讓大家都能夠安居樂業；因此，他今日特別來看社會住宅，也希望年輕朋友，有一個好的住宅品質。
侯友宜受訪結束後，也發生一段的小插曲，侯友宜突然用台語跟身旁的議員小聲說，「別這樣，讓他難做事！」而有部分藍營議員在公投潰敗後，直指是國民黨中央的戰術、戰略有錯；因此，記者也在侯友宜準備驅車離開時上前詢問，侯友宜則解釋，他的意思是希望「大家好好努力做事！」