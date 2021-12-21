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封存35年仍有救　韓國核工團隊願意修復菲律賓核電廠

▲菲律賓巴丹核電廠封存35年。（圖／翻攝自維基百科）
▲菲律賓巴丹核電廠封存35年。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-21 12:00:25｜2021-12-21 12:00:48

全球石油和天然氣價格上漲，部分國家選擇以核能發電擺脫化石燃料。菲律賓一座封存35年的巴丹核電廠（Bataan nuclear power plant）的重啟議題近來頻頻被搬出來討論。菲律賓科學技術部核研究所 （DOST-PNRI）表示，韓國團隊仍有興趣修復巴丹核電廠，先前提出的備忘錄提議仍然有效。

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根據《馬尼拉公報》報導，Ｄ主任阿契拉博士（Carlo Arcilla）表示，韓國核工團隊仍有興趣修復自1986年以來一直處於封存狀態的巴丹核電廠。目前團隊已經將修復提案提交給菲律賓能源部（DOE）。

阿契拉表示，「韓國核工團隊積極建議修復巴丹核電廠，他們說成本大約在1至12億之間，大約與興建一座新的燃煤電廠的成本相同，修復工程的時間將會耗費4到5年。」

阿契拉表示，巴丹核電廠最大困難之處並非是技術方面，而是法規問題。阿契拉指出，「菲律賓電力業改革法案（EPIRA）明定禁止政府擁有發電機組，若是要修復巴丹核電廠，就必須先針對菲律賓電力業改革法案進行研究修改，使核電廠的管理與權責清楚。」因巴丹核電廠當年是由菲律賓政府所興建，目前產權不明。

▲1996年4月9日，當時的菲律賓總統羅慕斯（Fidel Ramos，左）與能源部長Richard Lazatin（中）拜訪巴丹核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲1996年4月9日，當時的菲律賓總統羅慕斯（Fidel Ramos，左）與能源部長Richard Lazatin（中）拜訪巴丹核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
前菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos）為解決70年代能源危機，1976年動工興建巴丹核電廠，其採用西屋壓水式反應爐，預計功率621百萬瓦。雖然當時美國西屋公司是以5億美元價格競標兩座核電廠的工程，到1984年完工時，一座電廠的成本已飆升至23億美元（當年幣值）。

在興建期間，安全疑慮以及建案金錢流動等爭議不斷，再加上1981年的三哩島事故，導致停工兩年，興建完成之後，也因為馬可仕政權晚期惡劣形象，以及1986年車諾比事故，遲遲無法啟用，直到柯拉蓉（Corazon Aquino）政府上任之後，決定將核電廠封存。

巴丹核電廠在封存的30年期間，仍有進行一定程度的維護，每年也仍有編列保養維護費用，因此內部機件與設備仍然完整無缺，但是否啟用一直是菲律賓的爭議話題，有支持者認為啟用相對划算，但也有反對者認為啟用費用可能比蓋新電廠更高。

東南亞國家至今仍尚未使用核電，菲律賓2020年總發電為101.8 太瓦時 (TWh)，以燃煤電廠佔比為最多。該國尚有天然氣、地熱、水力，以及太陽能、風能、生質能等發電方式。


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