新竹坑子口戰車操演超震撼！陸軍盼爭取預算支持

立法院本會期審查明年度中央政府總預算，3000餘億元額度的國防預算案展開朝野攻防，國防部今（21）日在新竹坑子口靶場公布陸軍戰車排專精訓練戰力，並邀請媒體參訪，CM11與M60A3戰車的105公厘戰車砲齊射，場面震撼，盼透過媒體報導爭取預算支持意味濃厚。
記者呂炯昌／新竹報導
2021-12-21 12:20:32｜2021-12-21 12:21:55
陸軍裝甲兵訓練指揮部表示，「戰車排專精訓練」，有別於兵科基地及聯訓基地進訓模式，由全排弟兄一同接受訓練與測驗，培養官兵彼此間作戰情感，亦強化排、車長及各乘員間戰術思維、指揮程序與狀況處置，透過反覆操練，可增加指揮自信與戰鬥間各項實務，以達全車乘員共同參與、相互合作之目標；另藉由實兵、實車、實彈訓練使戰車排乘員瞭解默契的重要性及「同車一命」之精神。
在課程安排部分，裝指部表示，區分裝甲兵專業體適能、排戰鬥教練(含城鎮戰)及戰鬥射擊，置重點於「部隊指揮程序、戰備裝載、戰場救濟、戰術機動及反擊作戰實兵對抗演練」等課目，由於1發105公厘戰車砲重達22公斤，因此裝填手必須加強體能訓練。「戰車排戰鬥射擊」課程依攻擊階段設計，置重點於「射擊口令、射擊與運動聯繫、戰車砲射擊、車裝機槍射擊及下車戰鬥射擊」等，俾使官兵熟練各式武器射擊要領，磨練乘員及各車間協同作戰能力。
陸軍裝訓部表示，目前戰車排專精訓練，每梯次進訓兩個戰車排，至今已執行13梯次共26個排。本次訓練想定為模擬敵軍之一部約一個裝步加強排，進抵新竹海灘，刻正於90高地佔領陣地，掩護登陸場建立。我軍部隊為戰車第一戰鬥隊之一部，以戰車排之兵力，依令向90高地之敵發起攻擊，充分展現裝甲兵部隊作戰打擊能力。