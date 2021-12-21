市場掃街王不見王　林靜儀坦言競選政見點閱低待克服

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媒體事後問顏寬恒是否故意王不見王，他表示不會刻意迴避，大家平和順利完成市場拜訪，鄉親還會送蒜、蔥、水果等有吉祥含意的小物，非常溫馨。
對於台灣基進昨天告發送洗衣精違反選罷法，顏寬恒批評林靜儀團隊至今用抹黑造謠手法打選戰，「明明16、7塊，硬要說成40幾塊，有人（指陳柏惟）送的高級牙膏是60元、蔡易餘的洗碗精聽說更高，還有雙主菜便當怎麼都不說？所有的標準都隨著民進黨而改變。」
外界認為，公投結果不利國民黨在中二選區的選情，顏寬恒不以為然，他表示：「這場公投是政府操作之下展現的結果，執政黨傾全力做反宣傳，得票數也沒有超過1/4門檻，沒辦法展現出合理以及全部的民意。」
他批評民進黨選舉只會造謠抹黑，端不出牛肉。「候選人應該要清楚知道自己在哪裡選舉、選區需求跟願景，提出對人民有交代的說法。我等了一個多月卻一直沒有見到。她說公投後要提政見，現在又變成造謠抹黑，透過網路跟媒體的宣傳打我。」
林靜儀受訪時反問：「怎麼會遲遲沒有？臉書我發了好幾篇，還有所謂十帖良方的政策。」但她也坦言每次發了政見文，點閱變很低、流量也很低。「這是很特殊的狀況，我們會努力突破，站路口時會講當地政策，重要的宣講也會講政策，接下來地方大型造勢活動都會討論政策。」顏寬恒事後得知，再酸她「為時太晚總比不提的好」。
綠營擅長空戰，林靜儀官方粉絲頁幾乎每篇都有上萬點閱率，但和中二選區最實質相關的「十帖良方」，貼了2天僅5千多人瀏覽，不到其他貼文平均值的一半，公投前她貼出上一屆問政成績單，至今連5千都不到，擴散力有限。