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市場掃街王不見王　林靜儀坦言競選政見點閱低待克服

▲顏寬恒今一早到霧峰市場掃街。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.21）
▲顏寬恒今一早到霧峰市場掃街。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.21）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-21 12:24:21

中二立委補選，國民黨候選人顏寬恒與民進黨林靜儀，今天（21日）都到霧峰市場掃街，相距30公尺時卻各自轉彎、王不見王。顏寬恒酸對手團隊忙著抹黑造謠，現在才開始對選民提願景，「總比不提的好」；林靜儀坦承臉書發表政見點閱率低，將以多元方式突破困境。

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中二選區5個行政區，顏寬恒大本營在沙鹿、林靜儀優勢區是烏日，霧峰向來平分秋色，藍綠互有消長。今早顏寬恆先抵達霧峰市場，原本站街頭拜票的林靜儀稍後趕到，兩人從市場兩端逐一向選民握手，到了最近的路口，林靜儀選擇往右轉，相距約30公尺的顏寬恒不久也往右轉，很有默契的拉開距離。
 

▲林靜儀在街口向趕著上班的人車拜票。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.21）
▲林靜儀在街口向趕著上班的人車拜票。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.21）
媒體事後問顏寬恒是否故意王不見王，他表示不會刻意迴避，大家平和順利完成市場拜訪，鄉親還會送蒜、蔥、水果等有吉祥含意的小物，非常溫馨。

對於台灣基進昨天告發送洗衣精違反選罷法，顏寬恒批評林靜儀團隊至今用抹黑造謠手法打選戰，「明明16、7塊，硬要說成40幾塊，有人（指陳柏惟）送的高級牙膏是60元、蔡易餘的洗碗精聽說更高，還有雙主菜便當怎麼都不說？所有的標準都隨著民進黨而改變。」

外界認為，公投結果不利國民黨在中二選區的選情，顏寬恒不以為然，他表示：「這場公投是政府操作之下展現的結果，執政黨傾全力做反宣傳，得票數也沒有超過1/4門檻，沒辦法展現出合理以及全部的民意。」
 

▲林靜儀在臉書發表政見，點閱率（右下紅框處）相對低迷。（圖／林靜儀臉書，2021.12.21）
▲林靜儀在臉書發表政見，點閱率（右下紅框處）相對低迷。（圖／林靜儀臉書，2021.12.21）
他批評民進黨選舉只會造謠抹黑，端不出牛肉。「候選人應該要清楚知道自己在哪裡選舉、選區需求跟願景，提出對人民有交代的說法。我等了一個多月卻一直沒有見到。她說公投後要提政見，現在又變成造謠抹黑，透過網路跟媒體的宣傳打我。」

林靜儀受訪時反問：「怎麼會遲遲沒有？臉書我發了好幾篇，還有所謂十帖良方的政策。」但她也坦言每次發了政見文，點閱變很低、流量也很低。「這是很特殊的狀況，我們會努力突破，站路口時會講當地政策，重要的宣講也會講政策，接下來地方大型造勢活動都會討論政策。」顏寬恒事後得知，再酸她「為時太晚總比不提的好」。

綠營擅長空戰，林靜儀官方粉絲頁幾乎每篇都有上萬點閱率，但和中二選區最實質相關的「十帖良方」，貼了2天僅5千多人瀏覽，不到其他貼文平均值的一半，公投前她貼出上一屆問政成績單，至今連5千都不到，擴散力有限。

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