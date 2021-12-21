是否幫顏寬恆站台？侯友宜：贏得民眾信任才是最重要的
國民黨四大公投皆空，包括身兼國民黨中常委的新北市議員林金結、身兼國民黨公投小組執行長的立委林為洲，都直指黨中央的戰略、戰術有錯；對此，新北市長侯友宜今（21）日受訪時認為，包括他本人在內都要自我去反省與檢討，並努力做出人民期待所託付的責任。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-21 12:25:40
侯友宜視察「土城員和段青年社會住宅」的新建統包工程後，侯友宜針對國民黨公投潰敗一事表示，相信大家都會自我去檢討，包括他本人也要自我反省與檢討；檢討過後，一切要放下，團結的往前走，只有努力做出人民期待所託付的責任，這才是我們要的。
侯友宜指出，每個人有權有責，中央有自己的權力，但也有相對的責任，公投出來的結果，中央更應告訴民眾萊豬的把關如何做到更好？電力的問題會不會影響產業發展？每個人都要去思考，如何讓國家安定、團結的往前走，大家還是要齊心齊力，為人民做出有感的政績；其實民眾最關心的是薪水、物價，還有經濟及防疫，這些才是民眾要的，所以大家努力的朝這方向去做吧！
被喻為中二補選前哨戰的四大公投案，藍營四大皆空，外界也關注侯友宜是否會替中二選區補選的候選人顏寬恆站台？侯友宜回應，在整個選舉的過程中，我們都會用黨的角色，每一個人做好自己的工作角色，並強調「只要每個人把自己的角色做好，贏得民眾信任，這才是最重要的。」